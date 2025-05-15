تسريحات شعر النجمات في مهرجان كان 2025 بيومه الثاني.. الجمال التلقائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 01:19 صباحاً - شهد مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثاني، العرض الأول لفيلم Mission Impossible-The Final Reckoning، من بطولة توم كروز، بوم كليمونتيف Pom Klementieff، أنجيلا باسيت Angela Bassett، هايلي أتويل Hayley Atwell، وهانا وادينغهام Hannah Waddingham.

الفيلم الذي يُعد الجزء 8 من سلسلة الأكشن الشهيرة "ميشن إمبوسيبل"، استقطب الكثير من النجوم والنجمات على هامش عرضه، وقد شهدت السجادة الحمراء مجموعة من الصيحات الجمالية الجذابة، من أبرزها تسريحات الشعر التي أتت في مجملها ناعمة ومتألقة، مرفوعة حيناً ومنسدلة حيناً آخر، كان من أبرزها تسريحة الكعكة بأشكالها المختلفة وتسريحة الويفي المنسدلة.

وقد رصدنا لكِ في الآتي، مجموعة من أجمل تسريحات شعر النجمات في اليوم الثاني لمهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ78.

هالي بيري بتسريحة الكاريه الويفي الطبيعي المنسدل

هالي بيري Hally Berry- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بأسلوبها المعتاد في كسر التوقعات، اختارت هالي بيري Halle Berry تسريحة الكاريه الويفي المنسدل بطريقة طبيعية جداً تعكس شخصيتها الحرة. التموجات الناعمة بدت وكأنها رسمت بعفوية على خصلات شعرها، فتعززت ملامح وجهها بنعومة وانسيابية، فيما أضفى الطول المتوسط لشعرها مع الغرة الجانبية لمسة عصرية غير متكلّفة. إنها تسريحة تقول الكثير من دون أن تجهد نفسها بالإبهار، تماماً كما تفعل هالي بيري دوماً.

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إيفا لونغوريا بتسريحة الكعكة العالية الفوضوية

إيفا لونغوريا Eva Longoria- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

إيفا لونغوريا Eva Longoria، التي تُجيد لعب دور الأنيقة بلا مبالغة، أطلت في اليوم الثاني من مهرجان كان 2025 بتسريحة كعكة عالية فوضوية كشفت عن ملامحها بجاذبية، ومنحتها إطلالة عفوية لكن مدروسة. هذه التسريحة تليق بالسجادة الحمراء بقدر ما تليق بأمسية صيفية حالمة، وقد أضافت إليها خصلات مموجة منسدلة من الأمام لإطار أكثر أنوثة لوجهها. تسريحة تختصر مفهوم الشياكة بلا جهد.

إيرينا شايك بتسريحة الشعر المبلل المنسدل

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بجرأتها المعهودة، لجأت إيرينا شايك Irina Shayk إلى تسريحة الشعر المبلل المنسدل التي أصبحت بمثابة توقيع جمالي لها. انسدال الشعر على الظهر والكتفين بدا كأنه خرج لتوّه من البحر، لكنه في الواقع مدروس بعناية ليوحي بالقوة والثقة. وقد انعكست الإضاءة على الخصلات بلمعان مائي زاد الإطلالة غموضاً وسحراً. أما الفرق النصفي للغرة فساعدها في إبراز ملامح وجهها ومكياجها الطبيعي باللون النيود الموحد.

هايلي أتويل بتسريحة كعكة الباليرينا المبللة

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جاءت تسريحة هايلي أتويل Hayley Atwell مستوحاة من عالم الباليرينا، لكنها محمّلة بروح الحداثة والتمرد. الكعكة المبللة المشدودة إلى الخلف من دون أي خصلات متفلتة، أضفت عليها مظهراً كلاسيكياً راقياً، في تناغم مثالي مع مكياج عيونها الحاد. هذه التسريحة تثبت أن البساطة حين تقترن بالإتقان، تخلق تأثيراً لا يُنسى.

آندي ماكدويل بتسريحة الشعر البيكسي مع الغرة الجانبية الويفي

آندي ماكدويل Andie MacDowell- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

النجمة آندي ماكدويل Andie MacDowell أثبتت مرة جديدة أن الشعر الرمادي ليس نقطة ضعف، بل عنصر قوة وأناقة. وقد اعتمدت لإطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025 بدورته الـ78، تسريحة البيكسي الفضفاض مع غرة جانبية ويفي بارزة، أبرزت جمال شعرها المتموج الطبيعي. هذه الإطلالة لا تشبه سوى آندي ماكدويل أنيقة، واثقة، تحتفي بعمرها وجاذبيتها الناضجة من دون تردد.

أرايا هارغات بتسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة الويفي المبللة

أرايا هارغات Araya Hargate- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

اختارت أرايا هارغات Araya Hargate تسريحة أنثوية بامتياز، جمعت بين الرقي والجرأة، فرفعت شعرها إلى كعكة منخفضة مشدودة، وتركت غرة أمامية جانبية ويفي ذات تأثير مبلل تنسدل على جانب وجهها. والنتيجة، توازن دقيق بين الكلاسيكية والعصرية، يعكس حضوراً متميزاً على السجادة الحمراء.

بوم كليمونتيف بتسريحة الكعكة المنخفضة

بوم كليمونتيف Pom Klementieff- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بتسريحة الكعكة المنخفضة، قدمت بوم كليمونتيف Pom Klementieff لمحة مستقبلية في إطلالتها. وما جعل تسريحتها لافتة هو الأطراف الملفوفة التي أضفت حركة على الشعر المشدود بإحكام إلى الوراء. إنها تسريحة نظيفة هندسية في خطوطها، لكنها تعبّر بوضوح عن شخصية متمردة على الكلاسيكيات الجمالية.

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هايدي كلوم بتسريحة الشعر الويفي العريض المنسدلة

هايدي كلوم Heidi Klum - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بدت هايدي كلوم Heidi Klum وكأنها خارجة من فيلم هوليوودي قديم، بتسريحة ويفي عريض منسدل على الكتفين بالفرق الجانبي. حجم الخصلات الويفي وانسيابها الطبيعي منحاها جاذبية أنثوية لافتة، فيما حافظت التسريحة على روح البساطة والفخامة في آنٍ. إنها إطلالة تتحدث بلغة الأنوثة الخالدة التي لا تحتاج إلى تعديل.

تسريحات النجمات في اليوم الثاني لمهرجان كان 2025.. حرية في التعبير عن الجمال

بين الكعكات العالية والويفي المنسدل، وبين الشعر المبلل والكاريه المتحرر من كل قيد، بدا واضحاً أن نجمات كان 2025 بيومه الثاني يعبرن عن ذواتهن كما هنّ، بلا مجهود مفرط ولا سعي قسري وراء الكمال. فالجمال على السجادة الحمراء في هذا اليوم لم يكن مفروضاً، بل منساباً، متناغماً مع شخصياتهن، متجذراً في التلقائية والصدق.

تسريحات شعر النجمات بدت لافتة على السجادة الحمراء، بكل أناقة وحرية، تحمل في تفاصيلها رسائل ناعمة عن الثقة، عن العمر، عن التجرؤ على الظهور كما نحن، تماماً كما فعلت آندي ماكدويل بشعرها الرمادي، أو هايدي كلوم بتسريحتها الويفي المتكررة التي لا تملّ منها.