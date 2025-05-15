العضلة الخلفية تهدد مشوار ناصر منسي مع الزمالك.. أسباب الإصابة بها ومدة العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

صدمة قوية تلقاها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بعد إصابة ناصر منسي في مباراة الفريق أمام بيراميدز، وتأكد غياب مهاجم الفريق حتى نهاية الموسم.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت إف إم»"، أن الزمالك تعرض لضربة موجعة بعدما تعرض ناصر منسي لإصابة قوية عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

تفاصيل إصابة ناصر منسي

إصابة العضلة الخلفية، أو ما يُعرف بإصابة العضلات المأبضية، هي إصابة تحدث في العضلات التي تمتد على طول الفخذ من الخلف، وتتمثل في شعور بانقباض أو شد في هذه العضلات، وعادة ما تكون شائعة لدى الرياضيين خاصة لاعبي كرة القدم والرياضيين الذين يشاركون في الأنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا مكثفًا، مثل الجري، وفقًا لما ذكره الدكتور عمرو عبدالعال، استشاري العظام والعمود الفقري لـ«الوطن» في وقت سابق، والموقع الطبي webmd.

أسباب تمزق العضلة الخلفية:

الإفراط في ممارسة الرياضة دون راحة كافية.

عدم الإحماء بشكل جيد قبل التمرين.

القيام بحركات مفاجئة أو غير طبيعية أثناء النشاط البدني.

تحريك العضلة بطريقة خاطئة أثناء التدريب أو اللعب.

أعراض تمزق العضلة الخلفية:

ألم أو مضض عند الضغط على المنطقة المصابة.

تيبس وتصلب في العضلة المصابة.

تورم في المنطقة المصابة.

صعوبة في تحريك العضلة المصابة أو عدم القدرة على تحريكها.

درجات التمزق العضلي:

الدرجة الأولى: تمزق بسيط في العضلة مع ألم وتورم خفيف.

الدرجة الثانية:

تمزق جزئي في العضلة مع ألم شديد وصعوبة في تحريك العضلة.

الدرجة الثالثة:

تمزق كامل في العضلة أو انفصالها عن الأوتار مع ألم شديد وتورم وكدمات، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تحريك العضلة بشكل نهائي.

مدة علاج تمزق العضلة الخلفية:

الإصابات الخفيفة قد تحتاج من 3 إلى 6 أسابيع للشفاء التام.

الإصابات الشديدة قد تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع أو أكثر، وقد تتطلب وقتًا أطول للتعافي التام.

في الحالات الأكثر خطورة، قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا.

الوقاية من الإصابة:

الحفاظ على الصحة الجسدية بشكل عام.

ممارسة تمارين الإطالة والمرونة لتقوية العضلات وتحسين مرونتها.

ممارسة تمارين تقوية خاصة للعضلات المأبضية لتقليل فرص الإصابة.

الحفاظ على اللياقة البدنية بانتظام لتجنب ضعف العضلات.