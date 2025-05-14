بعد معاناة الفنانة سماء إبراهيم بسببه.. ماذا نعرف عن التهاب الأذن الوسطى؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مؤكدة على أنها عانت خلال الفترة الأخيرة من ألم شديد في الأذن.

ما هو مرض الفنانة سماء إبراهيم؟

وقالت سماء إبراهيم في تعليقها: «الحمد لله، ألف حمد وشكر لله، ما يظهر في الصورة هو جزء من فطر في الأذن الذي سبب لي آلامًا وفقدانًا في التوازن والتهابًا في الأذن الوسطى».

وأضافت: «الحمد لله نحن الآن في مرحلة العلاج، لكن من المهم أن نعرف كيف يمكن لشيء صغير أن يتسبب في مشاكل كبيرة، ويجب الحذر من استخدام عيدان القطن لتنظيف الأذن، لأنها قد تؤدي إلى ضرر أكبر مما نتخيل، لا تهملوا أي إشارة من الجسم بالتعب».

ما هي مخاطر أعواد القطن في تنظيف الأذن؟

وكان الدكتور علاء الدين عطية، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، حذر من قبل بضرورة تجنب استخدام الأدوات الحادة أو أعواد القطن عند تنظيف الأذن، لأنها تدفع الشمع داخل الأذن بشكل عميق ما يتسبب في إصابات في القناة السمعية.

وأشار الطبيب لـ «الوطن» أن هذه الطرق تدفع الشمع إلى داخل القناة السمعية، ما يؤدي إلى تراكمه وصعوبة في السمع.

وكان الموقع الطبي webmd كشف عن المخاطر التي قد تنجم عن استخدام أعواد تنظيف الأذن، والتي تتضمن الآتي:

الجروح والنزيف في قناة الأذن.

التهاب قناة الأذن.

ضعف السمع المؤقت أو الدائم، حسب درجة الإصابة.

التورم والألم.

إمكانية إصابة طبلة الأذن بالثقب أو الندبات.

الدوخة.

الغثيان والقيء الناتجة عن تأثير الإصابة على هياكل الأذن الداخلية.

التهابات الأذن الوسطى

وفقًا لما ذكره موقع Healthline المتخصص في الصحة العامة، فإن التهابات الأذن الوسطى تعتبر أكثر شيوعًا لدى الأطفال مقارنة بالبالغين، إلا أن البالغين لا يزالون عرضة للإصابة بها، وغالبًا ما تكون هذه الالتهابات مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أكبر.

أعراض التهابات الأذن الوسطى

الأذن الوسطى هي المنطقة التي تقع خلف طبلة الأذن مباشرة، ويحدث التهاب الأذن الوسطى عندما يتراكم السائل خلف الطبلة، ما يؤدي إلى تورمها وألم في الأذن.

وقد يشعر المصاب أيضًا بامتلاء في الأذن ووجود تصريف للسوائل من الأذن المصابة، كما قد يصاحب التهاب الأذن الوسطى ارتفاع في درجة الحرارة، وقد يعاني المصاب من صعوبة في السمع حتى تبدأ العدوى في التراجع.

أسباب التهابات الأذن الوسطى

تحدث التهابات الأذن الوسطى في الغالب نتيجة الإصابة بنزلة برد أو مشاكل تنفسية، حيث تنتقل العدوى إلى الأذن عبر قناتي استاكيوس، وهي أنابيب تعمل على تنظيم ضغط الهواء داخل الأذن وترتبط بالجزء الخلفي من الأذن والحلق.

وقد يؤدي التهاب الأذن إلى تهيج قناتي استاكيوس، ما يتسبب في تضخمهما، وبالتالي يمنع تصريف السوائل بشكل طبيعي، وعندما تتراكم السوائل في هذه الأنابيب، فإنها تتجمع خلف طبلة الأذن.