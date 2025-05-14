بعد شائعة وفاته.. أمراض خطيرة عانى منها جورج وسوف

القاهرة - سمر حسين - صحة

سادت حالة من القلق بين جمهور الفنان جورج وسوف، عقب تداول شائعة وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

مصدر مقرب من وسوف نفى بشكل قاطع هذه الأنباء، مؤكدًا في تصريحات خاصة لصحيفة «الوطن»، أن الفنان بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويقضي وقته حاليًا في متابعة أحد المسلسلات، دون أن يعلم بانتشار تلك الشائعة.

الفنان السوري جورج وسوف، استطاع ان يهزم المخاوف من مرض السرطان، فعلى الرغم من معاناته منذ 25 عامًا من أمراض مختلفة ومتلاحقة، لكنه لم يفكر في الانتحار في محنة مرضه التي تعرض لها، بحسب حديث سابق له، قائلًا: «الانتحار حرام، دائما يفتحها الله علي، وإيماني لم يفارقني ابدا».

وخلال السطور التالية، إليكم أبرز الأمراض التي واجهها الفنان الشهير.

ضمور العظام

بدأت معاناة جورج وسوف الصحية في عام 2000، حين تم تشخيصه بمرض ضمور أعلى عظم الفخذ، وهو مرض نادر أدى إلى تآكل العظام وصعوبة الحركة، ما استدعى إجراء عملية جراحية لاستبدال عظام الفخذين والساقين.

لكن المرض عاد لاحقًا، واضطر لإجراء جراحة ثانية في الولايات المتحدة.

وضمور العضلات مرض جيني يُضعف العضلات ويؤدي لفقدان كتلتها تدريجيًا، ولا يوجد علاج نهائي له حتى الآن، لكن العلاجات الدوائية والتأهيلية تساهم في تقليل تطوره.

مخاوف من السرطان

لم تمضِ فترة طويلة حتى فوجئ جورج وسوف بإصابة جديدة، وخاض رحلة علاج طويلة استمرت عامًا ونصف في العاصمة الأردنية عمّان، تمكن خلالها من التغلب على المرض.

وحينها قال الفنانة السوري في لقاء تلفزيوني انه لا يخشى الموت: «أجريت لي عملية صعبة في 2001، ومررت بأوقات عصيبة جدا في حياتي، حتى أن الدنيا كانت تضيق، وقمت بعدد كبير من الفحوصات لمدة سنة و3 اشهر، وكانت كل الفحوصات نتيجتها سالبة، والحمدلله لا يوجد سرطان، وكانت مجرد التهابات».

جلطة دماغية

في عام 2011، تعرض لجلطة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفي في الجانب الأيسر من جسده، كما عانى من ارتفاع ضغط الدم وفقدان الوعي، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

والسكتات الدماغية تحدث بسبب انسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، وتُعد من الحالات الطبية الطارئة، التي تستدعي الإسعافات الأولية حتى لا يتفاقم الأمر لحدوث شلل أو تهديد الحياة.

جراحة الأحبال الصوتية

عام 2022 خضع الفنان السوري لعملية استئصال لحمية من الأوتار الصوتية في بيروت، نتيجة معاناته من بحة وضعف في الصوت.

ووفقًا للموقع الطبي webmd تعد اللحمية الصوتية زوائد غير سرطانية قد تؤثر على جودة الصوت وتتطلب التدخل الجراحي في بعض الحالات.

ومن مخاطر الجراحة، العدوى، النزيف، أو التغيرات الدائمة في الصوت.

نزيف حاد

وخلال العام الماضي تعرض جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة ونزيف حاد بعد مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

أبرز المعلومات عن النزيف الحاد، بحسب وزارة الصحة والسكان.

أنواع النزيف

الشرياني: دم أحمر فاتح يتدفق بقوة ويتزامن مع النبض.

الوريدي: دم أحمر غامق يسيل بانسيابية ثابتة.

الشعيري: تسرب بطيء من الشعيرات الدموية قرب سطح الجلد.

النزيف الداخلي قد يكون أخطر أنواع النزيف، ويحدث نتيجة تلف الأوعية أو بعض الأمراض الوراثية مثل الهيموفيليا، أو بسبب الإفراط في تناول مسكنات كالأسبرين.

أعراض النزيف الداخلي

دوخة وضعف عام

ضيق تنفس

شحوب وبرودة في الجلد

ألم في البطن

صداع حاد واضطرابات بصرية