الامارات | فائدة جديدة لتناول البرتقال يومياً.. تظهر مع التقدم في العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن البرتقال يحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر. وتوصلت نتائج الدراسة، التي نُشرت في «المجلة الأميركية للتغذية السريرية» إلى أن احتمال الإصابة بالضمور البقعي المعروف اختصاراً بـ (AMD) خلال 15 عاماً كان أقل لدى الأشخاص، الذين يتناولون البرتقال بانتظام مقارنة بالأشخاص، الذين لا يتناولونه.

وبحسب ما ذكره الباحثون، فإن تناول البرتقال مرة واحدة يومياً يقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي بنسبة تصل إلى 60%. حتى إن تناول البرتقال مرة واحدة فقط في الأسبوع يمكن أن يكون مفيداً لصحة العين.

وأشارت الدراسة إلى أن الصبغات النباتية الموجودة في البرتقال، والتي تُسمى «الفلافونويدات»، قد تكون مسؤولة عن التأثير، وهي مضادات أكسدة قوية لها خصائص مضادة للالتهابات مهمة تفيد الجهاز المناعي.

يشار إلى أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو مرض يصيب شبكية العين ويؤدي في المقام الأول إلى إتلاف البقعة، وهي منطقة الرؤية الأكثر حدة، ما يؤدي إلى تدهور تدريجي في الرؤية المركزية، في حين يتم الحفاظ على الرؤية الطرفية عادة. وفي الغالب يهاجم الضمور البقعي الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة.