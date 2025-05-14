الامارات | سعر السيارة يبدأ بـ860 ألف درهم.. «أستون مارتن» تطلق أيقونتها المكشوفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أستون مارتن أيقونتها Vantage Roadster المكشوفة نظير سعر يبدأ من 209 ألف يورو (نحو 861 ألف درهم).

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن سيارتها الجديدة تعتمد على سواعد محرك «تربو» ثماني الأسطوانات V8 سعة 8ر4 لتر، والذي يزأر بقوة 489 كيلووات/665 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 800 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة المكشوفة ثنائية المقاعد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر3 ثوان، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 325 كلم/س.

وجهزت السيارة بسقف قماشي كهربائي، والذي يفتح في غضون 8ر6 ثوان.