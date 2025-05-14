الامارات | «تجعله عكس البشر»..استرالي يعاني حالة صحية نادرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني شاب أسترالي يبلغ من العمر 22 عامًا من مرض غامض يجعل جسده يشعر بالحرارة عند الشعور بالبرد، والبرودة عند لمس أي شيء ساخن.

بدأت مشاكل أيدان ماكمينوس في سن السابعة عشرة، عندما كان في سنته الأخيرة من المدرسة الثانوية. في البداية، فقد الإحساس في قدميه، وأخبر والدته أنه يشعر بوخز وخدر. عندما بدأت قدماه بالتورم، ذهب إلى المستشفى، حيث وصف له الأطباء بعض الأدوية لاحتباس السوائل، لكن ذلك لم يُحسّن حالته على الإطلاق. تفاقمت الأمور بعد ذلك، حيث أصبح مجرد المشي أشبه بالدوس على مسامير حادة، وشُخّص بمتلازمة القولون العصبي ما بعد الفيروسية (IBS)، مما زاد من تعقيد حالته. على الرغم من تدهور صحته، تمكن أيدان من التخرج من المدرسة الثانوية، لكنه بدأ بعد ذلك يعاني من إحساس غريب في يديه أيضًا. عندما لمس شيئًا باردًا، شعر وكأن يديه تحترقان، وعندما لمس شيئًا ساخنًا، شعر ببرودة شديدة.

قالت والدة الشاب، أنجيلا ماكمانوس، لقناة 9News: «قيل لنا إنها ستنتقل في النهاية إلى يدي أيدان». وأضافت: «كنا نعتقد أن هذا قد يحدث بعد 10-15 عامًا، ولكن في إحدى الليالي، جاءني أيدان وقال: 'أمي، التقطت علبة كوكاكولا وشعرت وكأن يداي تحترقان'. إذا حمل شيئًا باردًا، يشعر وكأن يديه تحترقان. وإذا التقط شيئًا ساخنًا، يشعر وكأنه متجمد».

يحاول أطباء الأعصاب منذ سنوات اكتشاف حالة أيدان الغريبة؛ فقد أجروا له عشرات الاختبارات، وأخضعوه لعملية بزل قطني، بل وقطعوا جزءًا من عصب في قدمه لأخذ خزعة، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى إجابة. في النهاية، شخّص طبيبٌ حالة الشاب البالغ من العمر 22 عامًا باضطرابٍ عصبيٍّ عامٍّ - اعتلال الأعصاب الطرفية المحورية - الذي يؤثر على كيفية نقل الخلايا العصبية للإشارات في جميع أنحاء الجسم.

قالت والدة إيدان: عندما أقدم له وجبات الطعام، عليّ أن أقول: «الجو حارٌّ جدًا، أو باردٌ جدًا». لسوء حظ إيدان وعائلته، رفضت الوكالة الوطنية الأسترالية للتأمين ضد الإعاقة طلبه للدعم، مُدّعيةً أنه لم «يفحص جميع خيارات العلاج المُتاحة». ومع ذلك، أوضح طبيب الأعصاب المُعالج للشاب أنه يُعاني من حالةٍ عصبيةٍ مُتفاقمةٍ لا يوجد لها علاجٌ معروف، داعيا الوكالة إلى تأمينه لأنه«يُعاني من إعاقةٍ غير قابلةٍ للشفاء وستستمر حالته في التدهور».