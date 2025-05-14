جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - يتجسّدُ الربيعُ على ملامحِ الوجهِ بلغةِ الألوانِ. ظلالٌ معدنيّةٌ تنسابُ بنعومةٍ على الجفونِ، تجمعُ بين تدرّجاتِ الورديِّ الناعمِ، والأزرقِ اللامعِ. مكياجٌ ينبضُ بالحيويّةِ، يدمجُ بين الإشراقِ الطبيعيِّ ولمسةٍ عصريّةٍ برّاقةٍ، ليمنحَ الإطلالةَ طابعاً متجدّداً ومفعماً بالأنوثةِ والتوهّجِ.



مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جايد شيلتون Jade Chilton

تصوير | ميشال تقلا Michel Takla

مكياج | شارون دروغان Sharon Drugan

شعر | إيفان كوز Ivan Kuz

إنتاج - مساعدة المصوّر | جيسي Jesse

موقع التصوير | استديو Bicki Boss Studio



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Multi Metallics

خدود مورّدة ببلاش Blush in Cool Baby من قصص Kosas

عقد من ماغدا بوتريم Magda Butrym



Y2K Blues

ظلّ العيون Diorshow Mono Couleur, 162 Blue Bayadère من ديور Dior



Holographic Lips

شفاه ملمّعة بقلم Dior Addict, Shine Lipstick in shade 329 من ديور Dior



Frosted Highlights

ظل العيون المعدنيّ Les Phyto-Ombres N°31 Metallic Pink من سيسلي باريس Sisley Paris

توب وعقد من جيني Genny



Metal Manicure

طلاء الأظافر 87 Après Chic Nail Polish من إيسي Essie

نظارات من جنتل مونستر Gentle Monster



OO's Gold

ظلال عيون مذهّبة Star Lit Powder in Antique Gold من ميك اب فور إيفر Makeup Forever

أقراط من كارن وازن Karen Wazen



Iridescent Eyes

عيون وردية لمّاعة بظلّ Les Phyto-Ombres N°31 Metallic Pink من سيسلي باريس Sisley Paris

جاكيت وأقراط من جاكيموس Jacquemus



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