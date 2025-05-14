جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - يتجسّدُ الربيعُ على ملامحِ الوجهِ بلغةِ الألوانِ. ظلالٌ معدنيّةٌ تنسابُ بنعومةٍ على الجفونِ، تجمعُ بين تدرّجاتِ الورديِّ الناعمِ، والأزرقِ اللامعِ. مكياجٌ ينبضُ بالحيويّةِ، يدمجُ بين الإشراقِ الطبيعيِّ ولمسةٍ عصريّةٍ برّاقةٍ، ليمنحَ الإطلالةَ طابعاً متجدّداً ومفعماً بالأنوثةِ والتوهّجِ.
مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جايد شيلتون Jade Chilton
تصوير | ميشال تقلا Michel Takla
مكياج | شارون دروغان Sharon Drugan
شعر | إيفان كوز Ivan Kuz
إنتاج - مساعدة المصوّر | جيسي Jesse
موقع التصوير | استديو Bicki Boss Studio
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Multi Metallics
Y2K Blues
Holographic Lips
Frosted Highlights
Metal Manicure
OO's Gold
Iridescent Eyes
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