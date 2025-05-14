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جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية

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  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 1/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 2/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 3/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 4/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 5/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 6/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 7/8
  • جلسة تصوير خاصة بـ الخليج 365.. مكياج ربيعي بتدرجات معدنية 8/8

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - يتجسّدُ الربيعُ على ملامحِ الوجهِ بلغةِ الألوانِ. ظلالٌ معدنيّةٌ تنسابُ بنعومةٍ على الجفونِ، تجمعُ بين تدرّجاتِ الورديِّ الناعمِ، والأزرقِ اللامعِ. مكياجٌ ينبضُ بالحيويّةِ، يدمجُ بين الإشراقِ الطبيعيِّ ولمسةٍ عصريّةٍ برّاقةٍ، ليمنحَ الإطلالةَ طابعاً متجدّداً ومفعماً بالأنوثةِ والتوهّجِ.
 

مديرة إبداعية ومنسّقة الأزياء | جايد شيلتون Jade Chilton
تصوير | ميشال تقلا Michel Takla
مكياج | شارون دروغان Sharon Drugan
شعر | إيفان كوز Ivan Kuz
إنتاج - مساعدة المصوّر | جيسي Jesse
موقع التصوير | استديو Bicki Boss Studio


تصفحوا النسخة الرقمية لـ عدد أبريل 2025 من مجلة الخليج 365


Multi Metallics

خدود مورّدة ببلاش Blush in Cool Baby من قصص Kosas
عقد من ماغدا بوتريم Magda Butrym


Y2K Blues

ظلّ العيون Diorshow Mono Couleur, 162 Blue Bayadère من ديور Dior


Holographic Lips

شفاه ملمّعة بقلم Dior Addict, Shine Lipstick in shade 329 من ديور Dior


Frosted Highlights

ظل العيون المعدنيّ Les Phyto-Ombres N°31 Metallic Pink من سيسلي باريس Sisley Paris
توب وعقد من جيني Genny


Metal Manicure

طلاء الأظافر 87 Après Chic Nail Polish من إيسي Essie
نظارات من جنتل مونستر Gentle Monster


OO's Gold

ظلال عيون مذهّبة Star Lit Powder in Antique Gold من ميك اب فور إيفر Makeup Forever
أقراط من كارن وازن Karen Wazen


Iridescent Eyes

عيون وردية لمّاعة بظلّ Les Phyto-Ombres N°31 Metallic Pink من سيسلي باريس Sisley Paris
جاكيت وأقراط من جاكيموس Jacquemus

 


يمكنك متابعة الموضوع على نسخة الخليج 365 الديجيتال من خلال هذا الرابط

سيعجبك متابعة جلسة تصوير سابقة من الخليج 365 بعنوان.. القوة في الجمال

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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