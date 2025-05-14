الامارات | صدق أو لا تصدق.. رادار يخالف بطة تطير بسرعة زائدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات في وسط سويسرا بطة كانت تطير بسرعة زائدة، فيما أظهرت اللقطات أن الطائر قد يكون معتاداً على هذا النوع من «المخالفات»، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وفوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة في 13 أبريل، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، كما ذكرت البلدية على صفحتها على فيس بوك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت البلدية أن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومتراً في الساعة.

لكن القضية التي أوردتها صحيفة «برنر تسايتونغ» أول من أمس أثارت الريبة؛ إذ تبين أنه قبل سبع سنوات، وفي التاريخ والمكان نفسيهما، رصد الرادار بطة كانت تطير بالسرعة نفسها، أي 52 كيلومتراً في الساعة، حسب البلدية التي تساءلت عما إذا كان ذلك خدعة أو صورة تم التلاعب بها.

وعند سؤالها عن هذه الشكوك، أكدت الشرطة استحالة التلاعب بالصور أو نظام الرادار.

وتجري معايرة أنظمة الكمبيوتر واختبارها سنويا من المعهد الفيدرالي السويسري للمترولوجيا، كما أوضحت البلدية في منشورها.