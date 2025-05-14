مهرجان كان السينمائي 2025.. النجمات العربيات يتألقن بصيحات جمالية راقية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:23 صباحاً - في 13 مايو 2025، تحوّلت مدينة كان الفرنسية إلى ملتقى عالمي للفن والسينما؛ حيث افتُتحت فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي وسط حضور نخبوي لنجوم الشاشة الكبيرة وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم. لكن هذا الحدث لم يكن فقط احتفاءً بالأفلام، بل أيضاً كان عرضاً حيّاً للأناقة والصيحات الجمالية التي خطفت القلوب والعدسات معاً. ولعلّ أكثر ما لفت الأنظار في حفل الافتتاح، كان الحضور العربي اللافت؛ حيث خطفت النجمات العربيات الأضواء بإطلالات جمالية ساحرة جمعت بين الأصالة والجرأة، فحولن السجادة الحمراء إلى مسرح ينبض بالإبداع الجمالي.

من أساليب المكياج التي عكست هوية كل نجمة بروح متجددة، إلى تسريحات الشعر التي حملت لمسات عصرية أنيقة. كانت بداية المهرجان بمثابة عرض حي لصيحات جمالية متقنة تستحق الوقوف عندها. فمهرجان كان، منذ تأسيسه عام 1946، لم يكن مجرد منصة سينمائية، بل أيضاً محطة سنوية لأبرز الصيحات الجمالية التي تواكب تطورات الموضة، وتحتفي بالأنوثة بأسلوب راقٍ وخالد.

في الآتي، "الخليج 365" تأخذك في جولة إلى أبرز الصيحات الجمالية للنجمات العربيات في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025. أي إطلالة أسرتك من النظرة الأولى؟ شاركينا رأيك!

نادين نجيم بمكياج لؤلؤي مضيء وتسريحة منسدلة

نادين نجيم في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

في إطلالة أنثوية حالمة، أطلت النجمة اللبنانية نادين نجيم على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025 بدورته الـ 78، بفستان أبيض طويل، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، إلى جانب قفاز أبيض أنيق، منح الإطلالة لمسة "فينتدج" هادئة تحاكي إطلالات نجمات العصر الذهبي. ونسقت مع إطلالتها الراقية، مكياجاً ناعماً ومضيئاً، ارتكز على تظليل الجفون المتحركة بظلال باللون العاجي اللؤلؤي، مع لمسات مضيئة من الشيمر عند زوايا العين الداخلية، ما منح نظرتها إشراقة مضيئة، بينما ساهم الأيلاينر المجنّح والرموش الكثيفة في رسم نظرة ساحرة آسرة. أما البشرة فبدت مخملية ومتوهجة، مع لمسات هايلايتر عند عظمتي الخد وجسر الأنف، ما منحها إشراقة صحية جذّابة. الشفاه رسمت بأحمر شفاه نيود، انسجمت بتناغم مع المكياج العام.

جاءت تسريحة نادين بسيطة في ظاهرها، لكنها محمّلة بالكثير من الرقيّ. الشعر الطويل الانسيابي بدا صحياً ولامعاً، مع فرق وسطي مثالي يعكس أسلوباً كلاسيكياً يعانق الزمن.

ريا أبي راشد بمكياج نيود وتسريحة ويفي بتموجات خفيفة

ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

في واحدة من أكثر الإطلالات رقّة وأناقة على السجادة الحمراء، أطلّت الإعلامية والنجمة العربية ريا أبي راشد خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025 بجمال طبيعي يعكس نضجها وسحرها الخاص؛ حيث اختارت مكياج نيود هادئاً، ارتكز على توحيد لون البشرة بطريقة طبيعية ومضيئة، مع لمسة خفيفة من الهايلايتر عند أعلى الوجنتين ومنطقة الجبين. وجاء أحمر الخدود وردياً فاتحاً، ما أضفى على إطلالتها إشراقة صحية عفوية. أما الشفاه، فتزيّنت بلون مشمشي دافئ بتركيبة كريمية ناعمة، انسجم بانسيابية مع التدرجات النيود في مكياجها، وعبّر عن ذوقها الرفيع في اختيار الألوان المناسبة لبشرتها. ظلال العيون بقيت ضمن درجات البيج والذهبي الفاتح، مع لمسة بسيطة من الماسكرا التي حدّدت الرموش بلطف دون أي مبالغة.

وأكملت ريا إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة بتموّجات خفيفة، مع الفرق الوسطي وتصفيف الخصلات بلطف على الجانبين أبرزا نعومة وجهها، فيما أضفت لمعة الشعر الطبيعية لمسة من الأناقة الهادئة. تسريحة شعرها، أتت متناغمة مع قصة الفستان الكلاسيكي بلون الكاراميل الدافئ.

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يسرا بمكياج أيلاينر أسود وتسريحة الويفي

يسرا في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بأناقتها الأيقونية وثقتها اللافتة، أطلّت النجمة الكبيرة يسرا على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025، بإطلالة جمالية جمعت بين الفخامة والجرأة؛ لتؤكّد أن الجاذبية لا ترتبط بالعمر، بل بالحضور والكاريزما واختيار التفاصيل المناسبة. اختارت يسرا مكياجاً دراماتيكياً أنيقاً، ارتكز على مكياج عيون قوي عزّز سحر النظرة، وأضفى بريقاً خاصاً على ملامحها. تم تحديد العيون بخط أيلاينر أسود كلاسيكي، امتد باتجاه الزاوية الخارجية للعين، وترافق مع ظلال عيون سموكي خفيفة بدرجات وردية، إلى جانب الرموش الكثيفة والطويلة. أما أحمر الشفاه، فكان نجم الإطلالة؛ حيث اختارت اللون الأحمر الكرزي بتركيبة غنية ولامعة، عزّز جمال ابتسامتها، وأضفى طابعاً كلاسيكياً مترفاً على مظهرها العام، انسجم بتناغم رائع مع لون فستانها الأحمر الساحر.

وزينت شعرها بتسريحة الويفي القصير الذي انساب بنعومة على الكتفين مع تموّجات خفيفة وفرق جانبي زاد من كثافة الشعر وإطاره الجمالي.

أمينة خليل بمكياج عيون وردي وتسريحة بفرق جانبي أنيق

أمينة خليل في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025 - تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

بأنوثة راقية، تألقت النجمة المصرية أمينة خليل على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025 بإطلالة جمالية جمعت بين النعومة والرقيّ، أظهرت من خلالها حسّها الفني في اختيار التفاصيل التي تليق بمكانتها، وتُبرز ملامحها بأسلوب عصري أنيق. اختارت أمينة مكياجاً مشرقاً بلمسات وردية ناعمة، حيث زُيّنت جفونها بظلال العيون الوردية المائلة إلى الزهري، ما أضفى على نظرتها دفئاً وإشراقة ناعمة. وتمّ تحديد العينين بخط كحل أسود رفيع، فيما أتت الرموش كثيفة وطويلة بضربات خفيفة من الماسكرا. أما البشرة فبدت نضرة ومخملية، مع لمسات خفيفة من البلاش الوردي على الوجنتين؛ ليمنحها إطلالة متورّدة ومفعمة بالحيوية. الشفاه أتت بلون وردي نيود؛ لتكمّل تناغم الألوان.

وأنهت أمينة إطلالتها بتسريحة شعر مشدودة بأسلوب الكعكة المنخفضة، مع فرق جانبي حدّد ملامح الوجه بطريقة كلاسيكية وعصرية في آنٍ.

أليس عبد العزيز بمكياج وردي وتسريحة الكعكة المبللة

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في ظهور خاطف للأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2025، خطفت أليس عبد العزيز الأضواء بإطلالة جمالية متقنة تفيض أنوثة ورقيّاً. تألقت بفستان باللون الفوشيا، مطرز بخيوط براقة فضية، ويتسم بقصة ضيقة وطويلة، وتنحدر منه خيوط براقة من لون الفستان نحو الأسفل بشكل عامودي، ونسقت معه مكياجاً وردياً، يرتكز على بشرة مخملية بتغطية خفيفة ومتوازنة، أظهرت ملامحها الطبيعية بكل نعومة. ولُوّنت وجنتاها ببلاش وردي خفيف عزّز دفء الملامح، فيما جاءت الشفاه مرسومة بأحمر شفاه وردي بلمسة ساتانية ناعمة، تمنحها طابعاً أنثوياً راقياً دون مبالغة. أما العيون، فاختارت لها أسلوباً كلاسيكياً أنيقاً، مع ظلال بتدرجات الوردي على الجفون العلوية، إلى جانب أيلاينر رفيع يلامس خط الرموش العلوي ويُبرز سحر النظرة، في حين جاءت الرموش كثيفة وطويلة.

وأنهت إطلالتها، بتسريحة شعر أنيقة للغاية بأسلوب الكعكة المنخفضة المبللة مع فرق وسطي. هذه التسريحة الكلاسيكية الملساء أضفت لمسة من الفخامة والهدوء على إطلالتها.

زهرة أمير إبراهيمي بمكياج ناعم وتسريحة ويفي قصير

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في لحظة آسرة من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025، أطلّت زهرة أمير إبراهيمي بإطلالة جمالية تحمل في تفاصيلها الكثير من العمق والشخصية؛ لتؤكد مجدداً أن الجمال الحقيقي ينبع من الجرأة في التعبير عن الذات، ومن التفرّد في الأسلوب. اعتمدت زهرة مكياجاً يميل إلى اللمسة الطبيعية، اعتمد على تظليل الجفون المتحركة بظلال خفيفة من البني البرونزي، ما أضفى دفئاً على نظرتها وسحراً على عينيها. إلى جانب تحديد العينين بخط من الكحل الأسود الناعم، وتكثيف الرموش بالماسكرا بشكل طبيعي. بينما بدت البشرة نضرة وخالية من العيوب، مع لمسة وردية على الوجنتين تعكس إحساساً بالعفوية والحيوية. أما الشفاه، فجاءت بلون نيود خفيف مائل إلى الوردي الترابي، يليق ببساطة الإطلالة ويكمّلها دون أن يطغى. واختارت زهرة لشعرها القصير، تسريحة الويفي مع تموّجات بارزة وفرق جانبي عزّز ملامح الوجه وترك بصمة أنثوية لافتة.