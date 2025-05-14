فاكهة صيفية صغيرة الحجم تقاوم الالتهابات وتفيد البشرة.. الحقها قبل ما تختفي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتصدر المشمش قائمة الفواكه الموسمية الغنية بالفوائد، مع بداية موسم الصيف، ويثير اهتمام محبي التغذية الصحية والباحثين عن بدائل طبيعية لتقوية المناعة وتحسين صحة الجسم، وعلى الرغم من أن موسمه قصير ولا يتجاوز أسابيع معدودة، إلا أن تأثيره الصحي يمتد طويلًا، بفضل مكوناته الحيوية.

المشمش مصدر هائل للفيتامينات

قالت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المشمش من أغنى الفواكه بالفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين A الذي يحسن من صحة الجلد والبصر، وفيتامين C الذي يُعزز المناعة ويقاوم الالتهابات، إلى جانب احتوائه على فيتامين E، المعروف بخصائصه كمضاد للأكسدة.

وأشارت إلى أن المشمش أيضًا يحتوي على البيتاكاروتين، الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وله دور مهم في تقوية الأغشية المخاطية وحماية الجلد من الجفاف.

فوائد المشمش للجهاز الهضمي

وأكدت أن تناول المشمش بانتظام يساعد على تحسين عملية الهضم، نظرًا لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تُسهل حركة الأمعاء وتقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

وأضافت أن المشمش مفيد لمرضى القولون إذا تم تناوله بكمية معتدلة وطازجة، أما المشمش المجفف، فرغم فوائده، إلا أنه يحتوي على نسبة سكر أعلى، ويجب توخي الحذر منه عند مرضى السكر أو من يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

المشمش المجفف

أوضحت استشاري التغذية أن المشمش المجفف يحتفظ بجزء كبير من فوائده الغذائية، لكنه في نفس الوقت يحتوي على سعرات حرارية أعلى بسبب تركيز السكريات، خاصة إذا تم تصنيعه بإضافة السكر أو المواد الحافظة.

ونصحت بأنه يمكن تناول المشمش المجفف كوجبة خفيفة ولكن بكميات صغيرة، لا تتجاوز 3-4 حبات في اليوم، خاصة لمن يعانون من مشاكل في السكر أو الوزن.

هل المشمش يرفع السكر في الدم؟

وأكدت أن المشمش الطازج لا يرفع مستويات السكر بشكل كبير، لأنه منخفض المؤشر الجلايسيمي، لكنه قد يكون غير مناسب بكثرة لمرضى السكر إذا تم تناوله مع وجبات أخرى عالية الكربوهيدرات.

وأوصت بتناوله منفردًا في منتصف اليوم، مع مراقبة الكمية، ويفضل أن يكون طازجًا وغير مضاف إليه سكر.

البذور سامة.. لا تبتلعها

حذرت خفاجي من تناول نواة المشمش أو طحنها، موضحة أنها تحتوي على مادة الأميجدالين التي تتحول داخل الجسم إلى السيانيد، وهي مادة سامة قد تسبب تسممًا إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

وأضافت أنه بالرغم من أن البعض يروج لفوائد نواة المشمش لعلاج السرطان، فإن الأبحاث الطبية لم تؤكد هذه الفرضية، والاستخدام العشوائي لها قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة.

أفضل طريقة لتناول المشمش

قالت خفاجي إن أفضل وقت لتناول المشمش هو في الفترة من منتصف الصباح وحتى العصر، ويفضل أن يكون طازجًا ومغسولًا جيدًا، ويمكن إضافته إلى الزبادي أو السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية.

وأكدت أن الاعتدال هو الأساس، مشددة على أن الإفراط في تناول أي نوع من الفاكهة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حتى وإن كانت صحية.