بيقوي القلب ويروق المزاج.. تعرف على فوائد الكاكاو المذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكاكاو من الكنوز الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في دعم الصحة الجسدية والنفسية منذ آلاف السنين، واشتهرت حضارات أمريكا الجنوبية باستخدامه كمشروب وعلاج تقليدي، لما يحتويه من مركبات غذائية نشطة مثل الفلافونويد والمغنيسيوم، ويتميز الكاكاو بمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعى إلى الحفاظ على نمط حياة متوازن وصحي.

يحسن وظائف القلب والدماغ

يقول الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الكاكاو يُعد من الأغذية التي يوصي بها الأطباء بشدة، نظرا لغناه بمضادات الأكسدة، وعلى رأسها مركبات «الفلافانول» التي تشكل دورا محوريا في تحسين الدورة الدموية، وتوسيع الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى أدوية في بعض الحالات الخفيفة، مشيرا إلى أن تناول الكاكاو بشكل منتظم، لا سيما في صورته الطبيعية، يُسهم في تحسين صحة القلب بشكل ملحوظ، ويقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

ويشير إلى أن من أبرز فوائد الكاكاو قدرته على دعم صحة الدماغ، إذ تعمل مركباته النشطة على زيادة تدفق الدم إلى المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتركيز، ما يعزز الوظائف الإدراكية خاصة لدى كبار السن، موضحا أن الدراسات الحديثة أظهرت وجود علاقة قوية بين تناول الكاكاو وتحسين الأداء الذهني والوقاية من الأمراض التنكسية، مثل الزهايمر، مشددا على أهمية دمجه ضمن نظام غذائي متوازن منذ سن مبكر.

الكاكاو يدعم الصحة النفسية

يضيف علام، أن الكاكاو يحتوي على مادة «التربتوفان» التي تتحول في الجسم إلى «السيروتونين»، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، ما يجعله مفيداً للأشخاص الذين يعانون من التوتر أو الاكتئاب البسيط، مؤكدا أن الكاكاو يعزز الإحساس بالراحة النفسية، ويقلل من الشعور بالإرهاق الذهني.

غني بالعناصر الغذائية

يوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكاكاو الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم، وهو معدن يساعد على دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم مستوى السكر في الدم، إلى جانب احتوائه على الحديد والزنك، اللذين يسهمان في تقوية المناعة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الأنواع المصنعة أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، واختيار الكاكاو الخام أو الداكن بنسبة لا تقل عن 70%.

ويؤكد علام، أن الاعتدال في تناول الكاكاو، هو المفتاح الأساسي للاستفادة منه، دون التسبب في زيادة الوزن أو أي مضاعفات صحية، ناصحا بتناول كوب واحد يوميا من مشروب الكاكاو الخام المحلى بالعسل أو بدون سكر، أو قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، كجزء من النظام الغذائي.