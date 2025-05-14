الامارات | برنامج دبي الدولي للكتابة يصل إلى تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تنظيم الورشة الثانية لـ«برنامج دبي الدولي للكتابة»، إحدى أبرز المبادرات المعرفية للمؤسسة في تونس، تحت عنوان «ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال»، بإشراف مدربة الكتابة الإبداعية وأستاذة اللغة الإنجليزية والتواصل في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في صفاقس، الدكتورة وفاء ثابت المزغني، وتأتي الورشة في إطار مواصلة جهود البرنامج نحو دعم المواهب الشابة، وضمن سلسلة ورش العمل الرامية إلى إعداد جيل مبدع في مجال أدب الأطفال.

وانطلقت الورشة بمشاركة 10 مبدعين من الكتّاب، وتستمر حتى يوليو المقبل، مقدمة للمشاركين 12 ورشة عملية حضورية مكثفة تستهدف المهتمين بأدب الطفل من الشباب التونسيين والعرب، ممن يمتلكون الشغف بالكتابة والاستعداد لتطوير المهارات الأدبية في هذا المجال، بما يواكب لغة العصر ويحافظ على الأصالة العربية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «تجسد هذه المبادرات الريادية رؤية المؤسسة في دعم الإنتاجات الأدبية العربية عموماً، وتشجيع الإبداع في مجال أدب الطفل خصوصاً. وانطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الطاقات الشابة وتوجيهها نحو مجالات الكتابة المتخصصة، يمثّل حجر الأساس لبناء مجتمع معرفي عربي قادر على مواكبة التحولات العالمية، نؤكد التزامنا بمواصلة إطلاق الورش التدريبية النوعية تحت مظلة برنامج دبي الدولي للكتابة، تعزيزاً لدوره الريادي في تمكين الشباب، وإثراء المشهد المعرفي على المستويين المحلي والعالمي». وتهدف الورشة إلى تقديم إسهام فعال في إثراء مكتبة الطفل العربي بمحتوى حديث ومبتكر، يلائم طفل القرن الـ21، ويوازن بين التجديد والحفاظ على الهوية الثقافية.

وتشمل الورشة العديد من المحاور المتنوعة التي تغطي أساليب الكتابة الإبداعية، وتقنيات السرد الموجّه للطفل، وصياغة القصص، بما يتناسب مع المتغيرات المعرفية والثقافية الحديثة.

ويتابع برنامج دبي الدولي للكتابة مساعيه في دعم المواهب الأدبية في العالم العربي، وتشجيعها عبر تعزيز مهارات الكتابة وتطوير قدرات الكتّاب الشباب.

. 10 مبدعين يشاركون في الورشة التي تستمر حتى يوليو المقبل.

جمال بن حويرب:

. الاستثمار في الطاقات الشابة يمثّل حجر الأساس لبناء مجتمع معرفي عربي قادر على مواكبة التحولات العالمية.