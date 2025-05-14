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الامارات | شراع يروي حكاية دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشهد يختصر حكاية مدينة تعتز بماضيها، إذ تنسج قصتها الزاهية بخيوط الأصالة والمعاصرة، حيث تجاور - هنا في الصورة - مدينة جميرا ذات التصميم التراثي، والبراجيل التي تُذكّر بمنازل الأجداد، صرح برج العرب الأيقوني، بشراعه المتفرد الذي يؤكد أن الإبحار في الإنجاز لن يتوقف، وسيظل الطموح مُشرَعاً على أحلام أخرى في دبي التي لا تعترف بكلمة المستحيل.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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