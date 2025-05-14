الامارات | شراع يروي حكاية دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشهد يختصر حكاية مدينة تعتز بماضيها، إذ تنسج قصتها الزاهية بخيوط الأصالة والمعاصرة، حيث تجاور - هنا في الصورة - مدينة جميرا ذات التصميم التراثي، والبراجيل التي تُذكّر بمنازل الأجداد، صرح برج العرب الأيقوني، بشراعه المتفرد الذي يؤكد أن الإبحار في الإنجاز لن يتوقف، وسيظل الطموح مُشرَعاً على أحلام أخرى في دبي التي لا تعترف بكلمة المستحيل.