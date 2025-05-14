الامارات | عبدالله بن دلموك: البيت.. المدرسة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «أثر القيم في المجتمع الإماراتي»، نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث محاضرة توعوية في مجمع زايد التعليمي، بمنطقة الورقاء في دبي.

وتأتي المحاضرة التي قدمها الرئيس التنفيذي للمركز، عبدالله حمدان بن دلموك، ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها المركز لتعميق الوعي بالقيم المتجذرة في المجتمع الإماراتي، وغرس مفاهيم الهوية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، بما يضمن استمرارية هذه القيم في المستقبل.

وأكد بن دلموك أهمية العلاقات الاجتماعية المتينة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التماسك الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال التكافل والتراحم والتواصل الدائم بين أفراده، وأوضح أن هذه القيم ليست فقط من صميم الموروث الشعبي الإماراتي، بل حجر الأساس في بناء المجتمعات المزدهرة.

وشدد على أهمية برّ الوالدين، باعتباره من المبادئ الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل فرد في المجتمع، مضيفاً: «عندما نُصغي لكلمات آبائنا وأمهاتنا، فإننا لا نستمع إلى آراء فحسب، بل ننهل من نبع تجربة وحكمة صاغتها تراكمات معرفية».

وأشار إلى أن البيت هو المدرسة الأولى، ومنه تبدأ رحلة بناء الإنسان، ولذا فإن الحفاظ على علاقات أسرية سليمة ينعكس إيجاباً على شخصية الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي».

وعن المؤسسات التربوية ودورها في صناعة الأجيال، تطرق بن دلموك إلى أهمية احترام المعلم، لدوره المحوري في غرس القيم، وتشكيل الوعي، وصناعة الإنسان الصالح والفاعل في مجتمعه، مؤكداً أن «المعلم هو من يزرع أول بذور المعرفة والقيم في نفوس أبنائنا، واحترامه هو انعكاس لاحترامنا للعلم ذاته، وللوطن الذي نطمح لرؤيته في مصافّ الدول المتقدمة، كل عمل يقدّمه المعلّم، هو خطوة في بناء أجيال واعية ومتمسكة بهويتها، ولذا فإن تقديرنا له هو تقدير لمستقبلنا جميعاً».

وتابع بن دلموك: «قيمنا الراسخة وموروثنا العريق كانا ولايزالان من أبرز أسباب تميّز أبنائنا وتفوقهم في مختلف المجالات، ونسعى باستمرار إلى غرس هذه المبادئ لتكون منطلقاً نحو مستقبل أكثر تقدماً لدولة الإمارات».