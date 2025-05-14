الامارات | «مركز جمعة الماجد» يضيء على أهمية «النسخية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، محاضرة بعنوان «النسخية وأهميتها في تحقيق التراث»، قدّمها الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور مصطفى الطوبي.

وسلّط المحاضر الضوء على مفهوم «النسخية» بوصفه عنصراً جوهرياً في علم الفيلولوجيا، موضحاً أنه يشير إلى مجموع نُسخ الكتاب الواحد، وأهمية هذا المفهوم في تتبع تاريخ النص، وتطرق إلى أنواع النسخ مثل: النمط الأعلى، والنسخة النموذج، والنسخة الأم، كما تناول العلاقة بين النسخية ونقد النص، وآليات بناء شجرة المخطوطات، والمفاضلة بين النسخ، مع التحذير من الاقتصار على المعايير الزمنية والمكانية والمادية فقط في التقييم.