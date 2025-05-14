الامارات | متحف «إكسبو دبي» يفتح أبوابه بالمجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي مدينة إكسبو دبي باليوم العالمي للمتاحف - الذي يوافق 18 مايو من كل عام - عبر تنظيم فعاليات ثقافية وتعريفية في 17 و18 الجاري، تتضمن فتح أبواب متحف إكسبو 2020 دبي وحديقة الثريا أمام الزوار مجاناً، إضافة إلى طرح بطاقة دخول شاملة تتيح زيارة أجنحة «تيرّا» و«ألف» و«الرؤية» ضمن مرافق المدينة.

وتستعرض الفعاليات مسيرة دولة الإمارات في استضافة أول معرض دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتسرد عبر المتحف أبرز مراحل الاستعداد والتنظيم، بما في ذلك التحديات العالمية التي رافقت إقامة إكسبو 2020 دبي.

ويتيح للزوار استكشاف حديقة الثريا التي توفّر إطلالة بانورامية على مرافق المدينة من ارتفاع 55 متراً، في حين يشكل انضمام الأجنحة الثلاثة إلى المجلس الدولي للمتاحف محطة جديدة تعزز من موقع مدينة إكسبو دبي كمركز ثقافي وتعليمي.

وقالت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، إن «المتاحف باتت مؤسسات حيوية تعبّر عن الهوية الثقافية للدول، وتمثل جسراً بين الماضي والمستقبل»، مشيرة إلى أهمية هذه المناسبة في تسليط الضوء على دور المتاحف في دعم الحوار المجتمعي وتعزيز الوعي الثقافي.

مرجان فريدوني:

. المتاحف باتت مؤسسات حيوية تعبّر عن الهوية الثقافية للدول، وتمثل جسراً بين الماضي والمستقبل.