الامارات | «ليالي كان» في اللوفر أبوظبي.. 4 أيام حافلة بالأفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي أنه سيثري تجربة زواره بتجربة ثقافية غنية، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بموسم من الإبداع والاحتفاء بالسينما، بداية من عروض الأفلام الحصرية وحتى ورش العمل الفنية التفاعلية.

ويقدم المهرجان عروض أفلام «ليالي كان»، من 14 إلى 17 الجاري، بالتعاون مع المعهد الفرنسي، وسيقدّم الحدث السينمائي مجموعة من الأفلام التي نالت استحسان النقاد، بما في ذلك أفلام مثل: «لوميير»، و«مغامرة السينما تبدأ»، و«سانت أومير»، و«الشخص الأسوأ في العالم»، و«البؤساء».

وتتواصل جلسات «الرسم في المتحف»، إذ يمكن التفاعل مع المعارض الدائمة، وسيستكشف المشاركون أساليب رسم مختلفة، بما في ذلك رسم الأشخاص والمناظر الطبيعية، كما سيعرفون المزيد عن أبرز الأساليب الفنية، ويطورون مهاراتهم في الرسم.

وفي اليوم الدولي للمتاحف (18 مايو) يمكن لجميع المقيمين في دولة الإمارات الاستمتاع بدخول مجاني إلى قاعات العرض في متحف اللوفر أبوظبي والبرامج الخاصة، حيث يروي كل ركن قصة.