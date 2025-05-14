الامارات | إطلاق برنامج مِنَح المشاركة في «آيكوم دبي 2025»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استعدادات دبي لاستضافة المؤتمر العام الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي سيعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، خلال نوفمبر المقبل، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير»، أعلنت اللجنة التنظيمية للحدث، بالتعاون مع «آيكوم الإمارات» إطلاق برنامج مِنَح المشاركة في المؤتمر، ويأتي ذلك في سياق التزام اللجنة بتحقيق مبادئ الشمولية، وإمكانية الوصول والتأثير الإقليمي.

وقالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) رئيسة اللجنة التنظيمية لـ«آيكوم دبي 2025»، هالة بدري: «نسعى عبر المؤتمر إلى تأسيس إرث مستدام يقوم على مبادئ الشمولية، وإيجاد فرص جديدة وتحقيق الأهداف المشتركة، ويجسد برنامج المِنَح الذي أطلقناه إيماننا بأهمية الاحتفاء بوجهات النظر الجديدة ودورها في إثراء الحوار العالمي وفتح الآفاق أمام المهنيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتمكينهم من الإسهام في تشكيل مستقبل هذا القطاع».

ولضمان أن يعكس «آيكوم دبي 2025» الذي سيجمع الآلاف من المتخصصين والخبراء في مجال المتاحف، وقادة الثقافة والعاملين في المجال الأكاديمي والطلبة، حيوية المنطقة وما تمتاز به من تنوع ثقافي، سيقدم البرنامج 140 منحة (70 للحضور الشخصي و70 للمشاركة الرقمية في المؤتمر)، إذ ستغطي منحة التسجيل الحضوري تكاليف السفر والإقامة ورسوم التأشيرة (إن وجدت)، إلى جانب دخول جميع مرافق موقع انعقاد المؤتمر، بينما سيتمكن المستفيدون من منحة المشاركة الرقمية من متابعة فعاليات المؤتمر عبر منصته الافتراضية، وصُممت هذه المبادرة بهدف تسهيل المشاركة، وتمكين الأصوات التي ستسهم بشكل فعال في إثراء النقاشات حول مستقبل المتاحف، لاسيما تلك المرتبطة بمحاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

وتشمل الفئات المؤهلة لتقديم طلبات الحصول على المنحة، المتخصصين في قطاع المتاحف والطلبة والعاملين في المجال الثقافي من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، أو الذين قدّموا إسهامات في هذه المنطقة في مجالات الممارسة أو البحث ذات الصلة. وبدأت اللجنة استقبال الطلبات عبر موقع «آيكوم دبي 2025»، وسيكون 31 مايو الجاري آخر موعد للمشاركة.

موقع

للتقدم بطلب الحصول على منحة «آيكوم دبي 2025»، والمشاركة في الحدث الذي سيسهم في تشكيل مستقبل المتاحف، يُرجى زيارة:

https://dubai2025.icom.museum/grants

. 31 الجاري آخر موعد للتقديم في البرنامج.

. المؤتمر سيجمع الآلاف من المتخصصين والخبراء في المتاحف، وقادة ثقافة وأكاديميين وطلبة.