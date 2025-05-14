الامارات | «شاهد» يروي قصة مبهرة.. هدية مدينة إكسبو لمكتبة محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، أن حكمة قيادة دولة الإمارات كانت ولاتزال البوصلة التي أوصلت الدولة إلى هذا المستوى المتقدم من الإنجاز والاحترام والتقدير من العالم، مشيراً إلى أهمية الشراكات الثقافية بين المؤسسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المعرفية والتكامل الحضاري.

جاء ذلك خلال استقبال محمد المر، بحضور عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي، وفداً من سلطة مدينة إكسبو، برئاسة المدير التنفيذي، نجيب محمد العلي.

واستعرض الجانبان ما حققته إمارة دبي من إنجازات عالمية متميزة، خاصةً النجاح الكبير في تنظيم إكسبو 2020 دبي، إذ تجاوزت المدينة كل التحديات والصعوبات، وحافظت على نجاح الحدث وبريقه العالمي في ظل كفاءة تنظيمية وتقنية، مجسدةً رؤية القيادة الرشيدة وإرادتها الصلبة في تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة.

كما استعرضا الدور الثقافي والمعرفي لمكتبة محمد بن راشد في دعم المسيرة الحضارية بدبي، إذ أصبحت صرحاً عالمياً يعكس مكانة الإمارة كمركز للثقافة والمعرفة في ظل سلسلة من المبادرات النوعية والخدمات المتقدمة التي تخدم الجمهور من مختلف الشرائح.

وفي لفتة رمزية تعبّر عن التقدير، أهدى نجيب العلي لمحمد المر كتاب «الشاهد: كيف للأمة أن تصنع مستقبلها»، الذي يتناول قصة إكسبو دبي من الفكرة وحتى لحظة الإبهار من خلال سرد مهم يوثق القيم الراسخة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي تعد حجر الأساس في بناء نهضة دولة الإمارات.

بينما قدّم محمد المر لأعضاء الوفد الزائر نسخة من التقرير السنوي لمكتبة محمد بن راشد، الذي يعد توثيقاً كاملاً لعام من الإنجازات الثقافية والمعرفية، ويبرز دورها الريادي في إعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والكتاب في عصر الرقمنة والتطور التقني، بالإضافة إلى دعم الحركة الثقافية والفنية من خلال الفعاليات المتنوعة التي تزخر بها شهور السنة.

كما يضم التقرير إحصاءات تعكس النمو المستمر في عدد الزوار وارتفاع الإقبال على مصادر المعرفة المتنوعة، مع تسليط الضوء على الرسالة الإنسانية للمكتبة في دعم التعلّم مدى الحياة، وترسيخ ثقافة البحث والاطلاع في المجتمع.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لما تمثله مكتبة محمد بن راشد من نموذج حضاري رائد، يجمع بين الجمال المعماري والمضمون الثقافي الغني، ويجسد رؤية دبي في أن تكون علامة فارقة للمعرفة والتطور.

محمد المر:

. الشراكات الثقافية بين المؤسسات الحكومية مهمة لتعزيز الاستدامة المعرفية والتكامل الحضاري.

. أعضاء وفد مدينة إكسبو أكدوا أن المكتبة نموذج رائد، وعلامة فارقة للمعرفة والتطور في دبي.