الامارات | «الزبدة» اليابانية تفوز بجائزة البوكر الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت رواية «الزبدة»، للروائية اليابانية أساكو يوزوكي، بقسم الروايات الجديدة في جائزة الكتاب البريطاني لعام 2025، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلاً عن دار نشر شينكوشا اليابانية، أمس، إذ حظيت ترجمات الرواية بإعجاب شديد للغاية على المستوى النقدي والتجاري في أنحاء العالم.

وقالت دار شينكوشا، إن رواية يوزوكي، وهي الأولى لها التي تنشر في بريطانيا، حصلت على الجائزة، أول من أمس، ومنذ صدورها في اليابان، العام الماضي، نالت الرواية إشادة لاستكشافها موضوعات كراهية النساء، ورهاب الدهون، والتمييز على أساس الجنس في اليابان الحديثة.

وقالت يوزوكي إن حصولها على الجائزة المرموقة «شرف عظيم»، وشكرت المترجمة الإنجليزية، بولي بارتون، والناشر البريطاني وبائعي الكتب والقراء.

وتدور أحداث رواية «الزبدة»، المستوحاة من قضية قتل متسلسل حقيقية، حول الصحافية ريكا ماشيدا، التي ترغب في كتابة قصة عن ماناكو كاجي، وهي امرأة متهمة بقتل ثلاثة رجال أغوتهم عن طريق وجبات فاخرة، ومن خلال تبادل الحديث عن الطعام.

وقالت شينكوشا إن مبيعات «الزبدة» في الخارج تجاوزت الـ300 ألف نسخة التي بيعت في اليابان منذ إصدارها في عام 2017، إذ بيعت أكثر من 400 ألف نسخة في بريطانيا وحدها، وأكثر من 100 ألف نسخة في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، نالت الرواية جائزة وترستونز لكتاب العام، من قبل سلسلة المكتبات البريطانية الكبرى. ويأتي الفوز وسط اهتمام كبير في بريطانيا بالروايات اليابانية المترجمة.

يشار إلى أن جائزة «البوكر» الدولية واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة في بريطانيا.