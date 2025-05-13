5 عادات قد تسبب خطر الإصابة بالسرطان.. تجنبها فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتكرر يومياً عادات وسلوكيات نظنها آمنة أو لا تحمل ضررا مباشرا، لكنها في الواقع قد تترك آثارا صحية خطيرة على المدى البعيد، وتحديدا فيما يتعلق بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، وفي هذا السياق، نشر تقرير حديث لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن الدكتور ميكائيل سيكيريس، رئيس قسم أمراض الدم في مركز سيلفستر الشامل للسرطان بولاية فلوريدا، حذر فيه من ممارسات يومية شائعة قد تسهم، دون وعي منا، في رفع نسب الإصابة بأمراض سرطانية مختلفة، لا سيما بين فئات الشباب، الذين باتوا أكثر عرضة لهذه الأمراض من ذي قبل.

ممارسات يومية تسبب الإصابة بالسرطان

وفي هذا الصدد، علق الدكتور خالد محمد عبدالوهاب، استشاري جراحات الأورام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إن هناك بعض العادات اليومية التي أصبحت شائعة بين الناس دون وعي بخطورتها، قد تتسبب في تغييرات خلوية طويلة الأمد تؤدي إلى نشوء السرطان، خاصة مع تكرارها أو تراكم أثرها على المدى الطويل.

تدخين الشيشة.. جلسة تعادل 200 سيجارة

يقول عبدالوهاب، أن الشيشة ليست بديلا آمنا للسجائر، بل أخطر أحيانا، وبحسب دراسة حديثة، فإن جلسة شيشة واحدة تعادل استنشاق دخان حوالي 200 سيجارة، وتحتوي على مستويات عالية من أول أكسيد الكربون، القطران، والمعادن الثقيلة، ما يرفع فرص الإصابة بسرطانات الرئة، الكبد، والمعدة، ويزيد خطر الوفاة الناتجة عنها.

رسم الوشوم.. خطر كامن تحت الجلد

على الرغم من انتشارها كنوع من الموضة، إلا أن هناك دراسة سويدية حديثة ربطت بين رسم الوشوم وزيادة احتمال الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية بنسبة تصل إلى 21%، ويوضح أن أحبار التاتو مليئة بمواد كيميائية ومعادن ثقيلة ممكن أن تُسبب التهابات مزمنة تضعف المناعة وتؤثر على الجهاز الليمفاوي، خاصة عند تكرار التجربة أو استخدام أنواع مجهولة المصدر.

منتجات الشعر الكيميائية

يحذر من الاستخدام المتكرر لصبغات الشعر والمصففات الكيميائية التي تحتوي على مواد مثل الفورمالديهايد والفثالات، والتي ترتبط بسرطانات حساسة للهرمونات كسرطان الثدي والمبيض، ويضيف أن الكارثة ليست في الاستخدام لمرة أو اثنين، لكن في التكرار وعدم الانتباه للمكونات.

اللحوم المشوية

أما عن حفلات الشواء وتناول اللحوم المشوية باستمرار، فيقول إن الطهي على درجات حرارة عالية ينتج مركبات مسرطنة مثل الأمينات الحلقية والهيدروكربونات العطرية، ما يؤدي لزيادة فرص الإصابة بسرطان القولون، خصوصًا مع الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، ويوصي بالاكتفاء مرة واحدة شهريًا، والاهتمام بتناول الخضار والألياف.

المشروبات شديدة السخونة

أثبتت عدة دراسات أن شرب الشاي أو القهوة بدرجات حرارة تفوق 60 درجة مئوية قد يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء، ويشرح الدكتور خالد عبدالوهاب أن الحرارة العالية ممكن أن تسبب تلف في أنسجة المريء، ومع التكرار، يزيد خطر التغييرات السرطانية، خاصةً عندمايشرب الشخص مشروبات بها نسبة من الكحول.