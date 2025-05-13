الامارات | امرأة تخنق زوجها وتتصل بـ999 قائلة إنه انتحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمعت محكمة بريطانية إلى امرأة قتلت زوجها قبل أن تُجري اتصالاً «يائساً» على الرقم 999 لإبلاغ خدمات الطوارئ بأنه انتحر.

وذكرت صحيفة «مترو» إن إيمي بوغ، البالغة من العمر 34 عاماً، لعبت دور زوجة «قلقة» وجدت زوجها كايل وقد شنق نفسه في منزل العائلة في نيوبورت، شروبشاير، في مارس 2022. لكن الادعاء أكد أنها ألحقت به الإصابات المميتة بنفسها.

وأصيب كايل، البالغ من العمر 30 عاماً، بضغط وكسور في الرقبة، بالإضافة إلى كسر في الأنف ومحجر العين، وتوفي في المستشفى في اليوم التالي، 23 مارس.

وأخبر المدعي العام جوليان إيفانز كيه سي هيئة المحلفين في محكمة ستافورد كراون أن الزوجين كانت لهما علاقة «متقلبة ومضطربة ومسيئة» تضمنت عنفاً جسدياً ضد بعضهما البعض، غالباً ما كان يُغذيه الشراب أو المخدرات.

وجاء في محضر التحقيق أن «الأمور كانت على ما يرام» بينهما في البداية، بينما كانا في المطبخ يستمعان إلى الموسيقى، قبل أن يتجادلا ويتطور الموقف إلى عنف.

وأضاف إيفانز: «كان العنف هو ما دفع إيمي لضرب كايل على وجهه، فضربها هو على ظهرها، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فتغلبت إيمي على كايل، وسيطرت عليه، وتمكنت من إخضاعه وضغطت على رقبته عمداً بوسيلة ما، سواء كانت خنقاً أو ربطاً».

واتصلت بوالدها قبل أن تتصل بخدمات الطوارئ في النهاية بعد 20 دقيقة من الهجوم، لتخبر عامل الهاتف أن زوجها قد شنق نفسه.

وقال المدعي العام إن المرأة كانت تصرخ «كايل، استيقظ، لماذا فعلت هذا؟» ورغم أن المكالمة بدت وكأنها مكالمة يائسة من زوجة وجدت زوجها في ظروف بالغة السوء إلا أن الادعاء قال إن هذا السيناريو «محض خيال».

وذكرت المتهمة في استجواب الشرطة إنها ذهبت إلى المطبخ لإخراج الكلب من الباب الخلفي عندما رأت زوجها معلقاً في الخارج، مدعية أنها جرّته إلى المنزل وحاولت إيقاظه بصفعه على وجهه قبل أن تتصل بالطوارئ، لكن الادعاء نفى حصول ذلك.

وقالت صحيفة «مترو» إن المحاكمة مستمرة.