الجفاف يهدد القلب والدماغ.. موجات الحر تكشف الوجه الخطير لنقص السوائل في الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تزداد فرص الإصابة بالجفاف خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة، وإهمال شرب الماء بشكل منتظم، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حذر الدكتور شريف عبدالحميد، استشاري الباطنة العامة، من خطورة الجفاف على وظائف الجسم الحيوية، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يدركون حجم الأذى الصحي الذي قد يسببه نقص السوائل، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

الجفاف حالة صحية معقدة

أوضح الدكتور شريف عبد الحميد، استشاري الباطنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجفاف لا يُعد مجرد إحساس بالعطش، بل هو نقص حاد في سوائل الجسم يؤثر تدريجيا على وظائف الأعضاء الحيوية، ويُضعف مناعة الجسم ويُحدث خللا عاما في التوازن الداخلي.

الأعراض تبدأ بسيطة ثم تتفاقم

وقال عبد الحميد إن أعراض الجفاف تبدأ باضطرابات طفيفة مثل الصداع، جفاف الفم، والشعور بالإرهاق، لكنها قد تتطور إلى انخفاض ضغط الدم، اضطراب ضربات القلب، تشنجات عضلية، وضعف التركيز، لافتا إلى أن الخطورة تكمن في أن الكثيرين يظنون أن ما يشعرون به طبيعي، بينما هو في الحقيقة إنذار صحي خطير.

الفئات الأكثر عرضة

وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات عرضة للجفاف بسبب ضعف الإحساس بالعطش أو عدم القدرة على التعبير عنه، كما أن مرضى السكري والضغط والقلب يُعانون أكثر في حال نقص السوائل، لأن الأمر يؤثر على فاعلية الأدوية ويُعرضهم لمضاعفات سريعة.

الحر الشديد يزيد نسبة الإصابة

وأوضح أن درجات الحرارة المرتفعة ترفع من معدلات التعرق، وبالتالي يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء دون أن يشعر، وأضاف أن خروج الإنسان وقت الظهيرة، دون تعويض السوائل، يعرضه للجفاف الحاد حتى وإن لم يشعر بالعطش مباشرة.

مشروبات تزيد الجفاف دون أن ندري

نبه إلى أن بعض المشروبات الشائعة مثل القهوة، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة تحتوي على نسب عالية من الكافيين، ما يؤدي إلى إدرار البول وزيادة فقدان السوائل من الجسم، وبالتالي فإن الاعتماد عليها بدلًا من الماء يُضاعف من خطر الجفاف.

نصائح وقائية لتجنب الجفاف

قدم الدكتور شريف عبد الحميد مجموعة من النصائح للوقاية من الجفاف خلال فصل الصيف، منها: