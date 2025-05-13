واقي الشمس المعدني في روتين العناية بالبشرة.. هل هو أفضل من الأنواع الأخرى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 مايو 2025 08:53 صباحاً - واقي الشمس المعدني هو منتج أساسي في روتين العناية بالبشرة، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن حماية فعالة وطبيعية ضد أضرار الشمس، يعد هذا النوع من واقيات الشمس خياراً مفضلاً للعديد من الأشخاص بفضل تركيبته الفريدة وفوائده الصحية المتعددة، سنستعرض في هذا الموضوع الشامل تفاصيل حول واقي الشمس المعدني، من مكوناته الأساسية إلى فوائده، وطرق استخدامه، وأثره على البشرة.

واقي الشمس المعدني هو نوع من منتجات الحماية من الشمس التي تستخدم مكونات طبيعية مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم كعوامل فعالة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، على عكس واقيات الشمس الكيميائية التي تحتوي على مكونات قد تكون ملهبة لبعض أنواع البشرة، فإن واقيات الشمس المعدنية تعمل بشكل مختلف.

تعرفي مع "الخليج 365" إلى فوائد واقي الشمس المعدني وطريقة استخدامه، وهل هو أفضل من الأنواع الأخرى؟

فوائد واقي الشمس المعدني يقي واقي الشمس المعدني البشرة من الحروق الشمسية والتلف الناتج عنها