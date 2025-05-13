الامارات | ماهي فوائد شاي الحلبة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الحلبة من الأعشاب التقليدية المستخدمة في علاج العديد من الحالات الطبية، والتي تتوافر بكثرة في المطبخ العربي.

ويمثل شاي الحلبة أحد الخيارات الطبيعية الفعالة التي تدعم فقدان الوزن وتحسين صحة الجسم، بفضل غناه بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة.

وتُستخدم بذور الحلبة، المعروفة باسم "ميثي دانا"، منذ قرون في الطهي والعلاج، وهي تزداد شهرة اليوم بين الباحثين عن وسائل طبيعية لتعزيز الصحة.

وبحسب خبراء الصحة والتغذية، يساعد شاي الحلبة على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الشهية، بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان؛ ما يجعله مشروبًا مثاليًّا للراغبين في إنقاص الوزن ، خاصة عند تناوله صباحًا على معدة فارغة.

فوائد شاي الحلبة

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك مجموعة من الفوائد الصحية لشاي الحلبة:

- يساعد على فقدان الوزن عبر تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع

- يسهم في تقليل دهون البطن والانتفاخ

- ينظم مستويات السكر في الدم ويحسن حساسية الإنسولين

- يخفض مستويات الكوليسترول في الجسم

- يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحسّن حركة الأمعاء

- يزيد تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء

- يدعم إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات

- يخفف أعراض الدورة الشهرية بفضل خصائصه المضادة للالتهاب

- يعزز المناعة لغناه بمضادات الأكسدة

طريقة إعداد شاي الحلبة

وينصح خبراء الأيورفيدا بغلي كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة، وتركها على النار لخمس دقائق.

بعد التصفية، يمكن إضافة القليل من عصير الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفائدة.

ويُفضل تجنب شرب شاي الحلبة أثناء الحمل، نظرًا لاحتمال تأثيره في الرحم.

كما يُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب قبل تناوله مع الأدوية، لتفادي انخفاض مستويات السكر بشكل خطير.