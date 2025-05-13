«لو خايف على صحتك».. فواكه يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشكل الفواكه دورا مهما في دعم الصحة العامة، ولكن بعض الأنواع منها تتميز بفوائد صحية استثنائية، خاصة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فهذه الفواكه لا تساعد فقط في تعزيز صحة الأمعاء، بل تقوي أيضا جهاز المناعة وتحسن الهضم.

الفواكه منخفضة السعرات الحرارية

وأكدت الدكتورة شيماء خفاجي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة تتميز بقدرتها على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي، ومن أبرزها التوت، الفراولة، البرتقال، والتفاح، إذ تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز صحة الأمعاء وتدعيم جهاز المناعة ضد الأمراض.

تحسين صحة الأمعاء

وأوضحت أن الألياف التي توجد بكثرة في الفواكه منخفضة السعرات تعتبر عاملا رئيسيا في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، فالألياف الغذائية تحفز الأمعاء على العمل بشكل طبيعي، ما يساعد على منع الإمساك، ويحسن حركة الأمعاء، ويقلل من مشكلات الجهاز الهضمي مثل التقلصات والغازات.

دور الفواكه في تقوية جهاز المناعة

وأشارت «خفاجي» إلى أن الفواكه منخفضة السعرات تحتوي على العديد من الفيتامينات والمركبات الغذائية التي تعزز جهاز المناعة مثل فيتامين C الموجود في البرتقال والفراولة، إذ يعتبر فيتامين C من أهم الفيتامينات التي تسهم في تعزيز المناعة، إذ يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مقاومة العدوى، بالإضافة إلى احتواء هذه الفواكه على مضادات أكسدة تحمي الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة.

الفواكه التي يجب تناولها بانتظام

وقالت إن هناك مجموعة من الفواكه التي تعد خيارا مثاليا لأغراض تقوية المناعة وتحسين صحة الأمعاء، وتشمل:

التوت

غني بالألياف وفيتامين C، ويسهم في تعزيز المناعة وتحسين الهضم.

الفراولة

تحتوي على مستويات عالية من الألياف، وتعد مصدرا ممتازا لفيتامين C الذي يعزز المناعة.

البرتقال

من الفواكه الغنية بفيتامين C التي تقوي جهاز المناعة وتحسن صحة الجلد.

التفاح

غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في تحسين الهضم، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء.

التأثيرات الإيجابية على صحة الأمعاء

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الفواكه الغنية بالألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالانتفاخ، فالألياف القابلة للذوبان، مثل تلك الموجودة في التفاح والتوت، تساعد على امتصاص الماء في الأمعاء وتحفيز الهضم السليم، كما أن الألياف تساهم في تقليل مستوى الكولسترول في الدم، ما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل غير مباشر.