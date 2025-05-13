رغم فوائده الكثيرة.. أضرار الإفراط في تناول الزنجبيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزنجبيل من أشهر الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج العديد من الأمراض مثل الجهاز الهضمي، والالتهابات، والغثيان، كما يساعد على تعزيز صحة القلب، ولكن على الرغم من فوائده الصحية المتعددة، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى نتائج عكسية على الجسم.

الفوائد الصحية للزنجبيل

وأوضحت الدكتورة ندى عبد العال، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية متعددة تجعله أحد الأعشاب المفضلة في علاج العديد من الأمراض، ويُعتبر من العوامل الطبيعية التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل التورمات والالتهابات، كما يسهم في تهدئة الغثيان وعلاج اضطرابات المعدة، وفي حالات معينة يُستخدم لتخفيف الألم المرتبط بمشاكل المفاصل والتهاباتها.

الإفراط في تناول الزنجبيل

ورغم هذه الفوائد، حذرت «عبد العال» من تناول الزنجبيل بكميات كبيرة، مشيرة إلى أن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يؤدي إلى تهيج المعدة، وزيادة إفراز الأحماض المعوية، ما قد يسبب مشاكل مثل الحموضة وقرحة المعدة، ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأمعاء أيضًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

الآثار الجانبية الأكثر شيوعا

وأكدت استشارية التغذية العلاجية، أن هناك عدة آثار جانبية قد تحدث نتيجة الإفراط في تناول الزنجبيل، أبرزها:

اضطرابات المعدة

تناول كميات كبيرة من الزنجبيل يمكن أن يسبب تهيجا في المعدة ويؤدي إلى الشعور بالغثيان أو الحموضة.

زيادة خطر النزيف

الزنجبيل له تأثير مميع للدم، لذا فإن الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم يجب عليهم توخي الحذر، كما أن الإفراط في تناوله قد يزيد من خطر النزيف، خاصة في العمليات الجراحية أو في الحالات التي يكون فيها الشخص عرضة للنزيف.

التفاعلات مع الأدوية

يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكري، ما يؤدي إلى انخفاض غير متوقع في مستويات السكر بالدم، فضلا عن تأثيراته على ضغط الدم.

مخاطر إضافية على الفئات الضعيفة

وأشارت عبدالعال إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة لمخاطر الإفراط في تناول الزنجبيل، مثل:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب

يمكن أن يؤدي الزنجبيل إلى زيادة معدل ضربات القلب في بعض الحالات، وهو ما قد يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية.

النساء الحوامل

تناول كميات كبيرة من الزنجبيل قد يؤثر على الحمل، حيث يمكن أن يتسبب في زيادة انقباضات الرحم، ما قد يشكل خطرا على الحمل في مراحل معينة.

الجرعة الآمنة للزنجبيل

على الرغم من هذه المخاطر، فإن تناول الزنجبيل بكميات معتدلة يمكن أن يكون آمنا وفعالا، ونصحت «عبد العال» بتحديد الجرعة اليومية للزنجبيل بما يتراوح بين 1 إلى 2 جرام من الزنجبيل الطازج أو 0.5 إلى 1 جرام من الزنجبيل المطحون، وأضافت أنه في حال كنت تستخدم الزنجبيل كمكمل غذائي أو مع المشروبات، تأكد من ألا تتجاوز الجرعة اليومية 4 جرامات، وذلك لتجنب أي آثار جانبية.

كيفية تناول الزنجبيل بشكل آمن

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بتناول الزنجبيل بشكل تدريجي ومتوازن مع الطعام أو المشروبات، مضيفة أنه يُفضل تناول الزنجبيل الطازج مع مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب الأخرى التي تساعد في تحسين الهضم بشكل طبيعي، كما يمكن إضافة الزنجبيل إلى الوجبات اليومية بكميات محدودة لإضفاء نكهة وفائدة صحية دون المخاطرة بتجاوز الجرعة الآمنة.