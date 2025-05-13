الامارات | رحلة لمتقاعدي شرطة دبي إلى تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، وفرجان دبي، تحت رعاية صندوق الفرجان، رحلة سياحة لعدد من المتقاعدين في شرطة دبي إلى الجمهورية التركية، تستمر أسبوعاً، وذلك ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33.

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة من الرحلات السياحية للمتقاعدين في إمارة دبي إلى وجهات مختلفة حول العالم، بهدف استمرارية مساهمتهم في بناء الوعي المجتمعي، وتوفر لهم تجارب وأنشطة فريدة، تمكنهم من استكشاف ثقافات جديدة.

ويزور المتقاعدون في شرطة دبي، خلال رحلتهم إلى تركيا، عدداً من المعالم الثقافية والسياحية في مدن إسطنبول وبورصة ويالوفا، حيث تتضمن محطات تاريخية، وتجارب غنية.

ويخوض المتقاعدون أنشطة ترفيهية وثقافية وإنسانية، من خلال زياراتهم وجهات تحتضن إرثاً حضارياً عميقاً يلبي إحدى غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وقال مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد علي خلفان المنصوري: «إن تنظيم هذه الرحلة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز جودة حياة المتقاعدين الذين قدموا الكثير خلال مسيرتهم العملية»، مشيراً إلى أن الرحلة ستتضمن عدداً من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تسهم في إثراء تجربة المشاركين.

وأضاف المنصوري: «تسهم هذه الرحلة في توسيع آفاق المتقاعدين من خلال إتاحة تجارب جديدة تعزز تواصلهم مع ثقافات مختلفة».

وقالت مديرة «فرجان دبي»، علياء الشملان: «نؤمن في (فرجان دبي) بأن المتقاعدين ثروة وطنية تمثل ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، ولذلك نحرص على دعمهم، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة مثالية لهم، تمكنهم من الاستمرار في الإسهام الفاعل في المجتمع، وتبادل خبراتهم ومعارفهم مع الأجيال الشابة».