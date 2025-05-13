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الامارات | على كتفَي «الأب الحنون» في شاطئ جميرا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | على كتفَي «الأب الحنون» في شاطئ جميرا 1/2
  • الامارات | على كتفَي «الأب الحنون» في شاطئ جميرا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد اللعب مع الموج وبناء بيوت بالرمل على أحد شواطئ جميرا، ها هي الصغيرة من فوق كتفَي «الأب الحنون» تستمتع بجولة آخر النهار بالقرب من أيقونة برج العرب، حيث المماشي الجميلة التي ترحب بعشاق هواء البحر، ورائحة نسيم العصاري على ضفاف ساحل المدينة التي توفر لأهلها وضيوفها سبل الراحة التامة، وتمهّد لهم مرافق «5 نجوم» مجاناً في كل مكان، لتضفي سعادات لا تحصى على وجوه زوار وجهات دبي الخلابة، سواء على الخليج العربي أو في المعالم الشهيرة المميزة التي تضمها الإمارة على اتساعها.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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