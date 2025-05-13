الامارات | «ورشة المواهب» في دبي.. تعود ببريق المجوهرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) دعوة مفتوحة للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج ورشة المواهب Talent Atelier، التي تنظمها بالتعاون مع «ليكول الشرق الأوسط»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، بدعم من «فان كليف آند آربلز»، بهدف تمكين المشاركين من التعمق في فنون المجوهرات من خلال التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي والإرشاد، تحت إشراف نخبة من خبراء القطاع.

ويأتي البرنامج في سياق جهود الهيئة الرامية إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ودعت «دبي للثقافة» أصحاب المواهب في مجالات الفنون البصرية، وتصميم المجوهرات، والتصميم الغرافيكي، والتصميم الداخلي، والهندسة المعمارية، والفنانين المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة في البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، إحدى مبادرات الهيئة ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، ويستهدف ستة مصممين سيشاركون في مجموعة من ورش العمل التدريبية ضمن ثلاث مراحل، ستُعقد الأولى من 30 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين في مقر «ليكول الشرق الأوسط» بحي دبي للتصميم، وخلالها سيتعرف المشاركون إلى تاريخ المجوهرات وتطور ثقافتها عبر الزمن، وسيكتشفون عوالم الأحجار الكريمة وأنواعها واستخداماتها، وسيطلعون على العديد من التجارب والتقنيات المستخدمة في تشكيل وتصميم المجوهرات والأحجار الكريمة.

كما سيتمكن المشاركون من ممارسة الحرفة وترجمة أفكارهم الإبداعية إلى رسومات ومخططات واقعية.

وسيحظى المصممون خلال المرحلة الثانية من البرنامج بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في برنامج «ليكول التعليمي»، من الأول حتى السابع من سبتمبر المقبل، في مقر «ليكول فرنسا وأوروبا» الجديد، إذ ستتاح لهم فرصة المشاركة في تجارب تعليمية معمّقة تسهم في تعزيز معارفهم في فنون المجوهرات.

فيما ستشهد المرحلة الثالثة عرض مشروعات المشاركين المفاهيمية في دبي، التي ستجسد مقترحاتهم إلى تصاميم واقعية تعكس معارفهم وحجم المهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج.

وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى الأول من يونيو المقبل، وستتولى لجنة متخصصة، تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والمصممين مهمة تقييمها بناءً على مجموعة من المعايير، من بينها طبيعة خلفياتهم الفنية ونهجهم الإبداعي، ومدى قدرتهم على استخدام تقنيات الوسائط المتعددة، إلى جانب قدرتهم على الالتزام التام بحضور كل مراحل البرنامج وإتمام المشروع النهائي.

بيئة إبداعية مزدهرة

هدف برنامج «ورشة المواهب» إلى توسيع آفاق المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، وإثراء معارفهم في فنون المجوهرات، ويجسّد عمق الشراكة المتواصلة بين «دبي للثقافة» و«ليكول الشرق الأوسط»، ويعكس التزامهما بتوفير بيئة ثقافية وإبداعية مزدهرة في الدولة وعلى المستوى العالمي، وتوطيد التعاون الثقافي العابر للحدود، إلى جانب تعزيز حضور المواهب الإماراتية على الساحة الفنية العالمية.

. المصممون المختارون سيحظون بفرصة زيارة باريس للمشاركة في تجارب تعزز معارفهم في فنون المجوهرات.

. 3 مراحل يتضمنها البرنامج الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالتعاون مع «ليكول الشرق الأوسط».