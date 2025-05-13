الامارات | أبرز 5 أفلام على شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فيلم «ثاندربولتس» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، كما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس. وحقق الفيلم، وهو من بطولة فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات بلغت 33 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد الماضيين.

وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور على مصاصي الدماء «سينرز» على المركز الثاني، محققاً 21.1 مليون دولار إضافية، وحلّ فيلم «إيه ماينكرافت موفي» المُقتبس من لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث، محققاً ثمانية ملايين دولار، لتصل إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار.

وكان المركز الرابع من نصيب «ذي أكاونتنت 2»، محققاً 6.1 ملايين دولار، ويؤدي بن أفليك في هذا الفيلم دور عبقري في الرياضيات لديه علاقات إجرامية، فيما يتولى جون بيرنثال دور شقيقه الذي يكون قاتلاً مأجوراً. وحلّ فيلم «كلاون إن إيه كورنفيلد» خامساً مع عائدات 3.7 ملايين دولار.