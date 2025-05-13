الامارات | مهرجان «كان» السينمائي ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد مدينة كان الفرنسية، اليوم، لافتتاح الدورة الـ78 من مهرجانها السينمائي، التي يُتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً لنخبة الوسط السينمائي العالمي، بدءاً من جولييت بينوش التي تتولى رئاسة لجنة التحكيم، ووصولاً إلى النجمين توم كروز وروبرت دي نيرو.

و«دي نيرو» - الحائز جائزة الأوسكار مرتين، والذي لم يفز شخصياً بأي جائزة في «كان» طوال مسيرته الفنية الممتدة أكثر من 60 عاماً - سيُمنح خلال هذه الدورة سعفة ذهبية فخرية، ويستمر الحدث السنوي الأكبر في الفن السابع إلى 24 الجاري، وهو تاريخ الإعلان عن الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية خلفاً لفيلم «أنورا» للمخرج الأميركي شون بيكر.

وعلّقت فِرَق قصر المهرجانات الملصقات الرسمية لهذه الدورة، ويظهر فيها الثنائي السينمائي الفرنسي جان لوي ترينتينيان وأنوك إيميه في فيلم «آن أوم إيه أون فام» الفائز بالسعفة الذهبية عام 1966.

وعزف موسيقيون لحن فيلم «ميشن: إمباسيبل» (مهمة مستحيلة) إيذاناً ببدء أحد أبرز أحداث المهرجان، الذي يستمر أسبوعين، وهو العرض الذي يقام، غداً، للجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة.

وستكون المغنية الفرنسية، جولييت أرمانيه، بطلة الفيلم الافتتاحي «بارتير آن جور»، الذي تبدأ عروضه في دور السينما بالتزامن مع المهرجان.

ويشمل برنامج المهرجان عروضاً لأكثر من 100 فيلم.

ويتنافس في مسابقة «كان» 22 فيلماً، من بينها «جون مير» للأخوين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين، المتخصصين في الأفلام الاجتماعية والساعيين إلى الفوز بالسعفة الذهبية للمرة الثالثة، و«ألفا» للمخرجة الفرنسية، جوليا دوكورناو، التي تأمل الحصول على لقب ثانٍ بعد نيلها الأول عن فيلم «تيتان».