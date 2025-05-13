الامارات | أودايبور.. مدينة البحيرات والسحر الملكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2025

عندما تُفكر في الهند كوجهة سياحية، تتبادر إلى الذهن مدن مثل نيودلهي أو مومباي، لكن ما إن تطأ قدمك مدينة أودايبور، حتى تشعر كأنك دخلت عالماً من الخيال. تُعرف هذه المدينة باسم «فينيسيا الشرق» أو «مدينة البحيرات»، وتُعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية التي تقع في قلب ولاية راجستان، والمعروفة بلقب «مدينة البحيرات»، وهو اسم يليق بها تماماً. وتحيط بها تلال، حيث تبدو كأنها لوحة مرسومة بالألوان المائية المتلألئة.

لكن أودايبور ليست مجرد مناظر طبيعية خلابة، بل مدينة تنبض بالحكايات الملكية، والفن الراقي، وكرم الضيافة. السكان المحليون يرحبون بك بابتسامة، ونمط الحياة فيها هادئ وبسيط، يدعوك لتُبطئ وتيرة يومك وتستمتع بالحاضر.

أما أماكن الإقامة في أودايبور، فهي متنوعة، من بيوت تراثية تم تحويلها إلى فنادق بوتيك، إلى منتجعات فاخرة تطل على البحيرات. أغلبها يجمع بين الراحة العصرية والتصميم التقليدي الراقي، وستجد بسهولة غرفة تطل على مشهد يأسر العين، فكل زاوية في أودايبور تصلح أن تكون بطاقة بريدية.

ومن بين هذه الأماكن، يبرز قصر «ذا ليلا» كجوهرة هادئة على ضفاف بحيرة بيتشولا. ويوفّر القصر إطلالة ساحرة على مياه مع سلسلة جبال أرابيلي التي تحيط بالمكان في تناغم طبيعي فريد، هذا المشهد المذهل يستحضر في الأذهان عظمة وثراء مملكة «الميوار» التاريخية، التي كانت موطناً للفنون والمعمار الراقي. يتميز الفندق بتصميم مستوحى من القصور الملكية، ويضم حدائق جميلة وممرات مضاءة بالمشاعل، ما يمنح الزائر شعوراً بأنه يعيش في فصل من رواية تاريخية. كما يمكن للضيوف الاستمتاع برحلات القوارب، أو مشاهدة عروض موسيقية تقليدية، أو تذوق المأكولات الراجستانية الأصيلة وسط أجواء فاخرة تعكس روح المدينة الخالدة.

أهم الأماكن السياحية في أودايبور:

-1 قصر المدينة:

واحد من أكبر القصور في راجستان، يطل على بحيرة بيتشولا، ويمزج بين الهندسة الهندوسية والعمارة المغولية، يوجد داخله متحف يروي تاريخ المدينة.

2 - بحيرة بيتشولا:

يمكن القيام بجولة بالقارب في هذه البحيرة لمشاهدة القصور والجسور والمعابد حولها، خاصة في فترة الغروب.

3 - قصر البحيرة:

يقع وسط بحيرة بيتشولا، وهو الآن فندق فخم، لكن تمكن مشاهدته من الخارج أو حجز إقامة مميزة بداخله.

4 - ساجيان نيفاس غاردن

حديقة تاريخية أنشأها المهراجا لنساء القصر، تحتوي على نوافير وزهور ومنحوتات جميلة.

5 - معبد جاغديش

معبد هندوسي بُني في القرن الـ17، ويتميز بتفاصيله المعمارية الدقيقة.