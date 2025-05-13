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الامارات | عَلَم الإمارات يرفرف على ثالث أعلى قمة في العالم

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | عَلَم الإمارات يرفرف على ثالث أعلى قمة في العالم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المغامر الإماراتي، سعيد المعمري، إنجازاً جديداً في مجال الرياضات الجبلية، بعدما نجح في تسلق قمة كانشينجونغا (8586 متراً)، أعلى قمة في الهند، وثالث أعلى قمة في العالم، في رحلة استغرقت أربعة أيام، بدأت من المخيم الرئيس للجبل، الخميس الماضي.

ومع وصوله إلى قمة كانشينجونغا، رفع المعمري عَلَم دولة الإمارات، وصورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب عَلَم وزارة الدفاع «وهو أحد منتسبيها»، إضافة إلى شعار مجموعة «كالدس القابضة»، الراعي الرسمي لهذه الرحلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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