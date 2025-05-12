الامارات | من نسبة الدهون في الجسم إلى كتلة العضلات.. ميزان ذكي يحسب 16 قيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «أنكر» ميزاناً ذكياً جديداً، يقدم العديد من الوظائف الصحية المفيدة؛ إذ يتيح قياس أو حساب أو تقدير ما يصل مجموعه إلى 16 قيمة للجسم.

وأوضحت الشركة الصينية أنه إلى جانب قياس وزن الجسم، يتيح الميزان Eufy C20 الذكي أيضاً قياس نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات وكذلك نسبة الماء، بالإضافة إلى توزيع العضلات الهيكلية والدهون.

ومن السهل نسبياً إجراء مثل هذا القياس بواسطة ما يعرف «بتحليل المعاوقة الحيوية الكهربائية»؛ إذ توجد أقطاب كهربائية في الجزء العلوي من الميزان لهذا الغرض. ويعتمد هذا التحليل على التفاعلات المختلفة بين مكونات الجسم المختلفة وتدفق التيار غير الضار.

ويمكن أيضاً قياس وزن الأطفال والحيوانات الأليفة بواسطة ما يعرف «بالوزن التفاضلي الموجه» مع وجود الطفل أو الحيوان الأليف بين ذراعي المستخدم، بالإضافة إلى قياس معدل ضربات القلب.

ويشتمل الميزان Eufy C20 الذكي على شاشة لعرض القيم المقاسة المختلفة، ما يجعل الاستخدام دون اتصال بالإنترنت ممكناً دون أي مشاكل. ومن الممكن أيضاً إجراء المزامنة عبر تطبيق Apple Health أو Google Fit.