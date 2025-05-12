الامارات | الانتقال إلى سكن جديد «أكثر إجهاداً» من خلع ضرس أو إنجاب طفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع جديد للرأي أن الانتقال إلى منزل جديد ينظر إليه بوصفه «أكثر إجهاداً» من إنجاب طفل، أو خلع ضرس، أو الخضوع لمقابلة عمل.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم (الاثنين)، بأن فقدان أحد أفراد الأسرة تم تصنيفه بأنه «أكثر حدث إجهاداً في الحياة»، حيث اختاره ثلثا المشاركين (بنسبة 65% من المشاركين).

وتبع ذلك بشكل مشترك رعاية فرد مسن أو مريض من أفراد الأسرة، أو المرور بالطلاق أو الانفصال، إذ اختار 39% من المشاركين في الاستطلاع هذين الخيارين، بحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة «كومبير ماي موف».

ثم تم فيما بعد اختيار الانتقال إلى منزل جديد، ضمن قائمة «أكثر الأحداث إجهاداً في الحياة»، إذ اختاره ثلث المشاركين (بنسبة 33%).

واختار ما يقرب من خمس المشاركين في الاستطلاع (بنسبة 19%) إنجاب طفل وفقدان صديق كأحد أكثر الأحداث إجهاداً في الحياة.