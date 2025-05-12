أجمل ألوان أحمر شفاه مرجانية لصيف 2025 من وحي النجمات العالميات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 11:57 صباحاً - صيف 2025 ليس مجرد موسم عابر، بل هو فصل جديد من فصول تألقك، لوحة حرة تملئينها بأنوثتك، وحرارتك، وابتسامتك التي تتحدى الشمس. هو فصل تتسابق فيه الألوان لتلتف حولك؛ لتكمل ملامحك، وتعلن عنك بجرأة ورقة في آنٍ. وسط كل هذه الحيوية، يبرز لون واحد كالنجم في السماء الصافية، كلما ارتفع وهجه؛ زادت جاذبيتك اشتعالاً: إنه المرجاني، لون الشفاه الذي لا يشبه سواه، لأنه ببساطة، يشبهك أنت.

المرجاني ليس لوناً واحداً، بل هو مزيج آسر من الوردي، البرتقالي، ولمحات من الشمس، يملك قدرة خارقة على التكيف مع درجات البشرة المختلفة، وعلى أن يضفي على الإطلالة حياة فورية. هو اللون الذي تتهافت عليه النجمات كل صيف، سواء على السجادة الحمراء، أو في جلسات التصوير على الشواطئ، أو في إطلالاتهن العفوية على "إنستغرام". كل واحدة منهن تروي بالمرجاني قصتها الخاصة، وتعيد ابتكاره بطريقتها.

فإن كنت تبحثين عن اللون الذي سيصبح توقيعك في صيف 2025؛ فإن هذا المقال هو دليلك الكامل. سنأخذك في جولة بين أحدث مجموعات أحمر الشفاه المرجاني، ونكشف لك عن الدرجات التي اختارتها النجمات العالميات، مع تحليل لكل لون، وكيفية اختياره بحسب لون بشرتك، ووقت وضعه، وطريقة تنسيقه مع المكياج. استعدي لتجربة لا تُنسى؛ لأنك تستحقين أن تكوني الوجه الذي يكتب عنه الشعر في هذا الصيف.

المرجاني يعود.. ولكن بإبداع جديد في صيف 2025

أحمر الشفاه المرجاني شهد عودة قوية هذا العام في عروض أزياء كل من: Dior، وChanel، وPat McGrath Labs. لكنه لم يعُد فقط بدرجاته الكلاسيكية القديمة، بل ظهر بتركيبات جديدة: مات حريري، شفاف بلمعة ناعمة، وكريمي مكثف؛ وهذا ما جعله الخيار الأول للعديد من النجمات.

ألوان أحمر شفاه مرجانية لا تُقاوَم: مستوحاة من نجمات الصف الأول

المرجاني الوردي الناعم من جينيفر لورانس

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أطلت جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بإطلالة ساحرة اعتمدت فيها على أحمر شفاه مرجاني وردي ناعم من مجموعة Rouge Dior Forever 558 Forever Radiant. هذا اللون كان مثالياً لبشرتها البيضاء، وأضاف لها وهجاً وردياً أنثوياً، من دون أن يطغى على ملامحها.

لمن يناسب؟

مثالي لصاحبات البشرة الفاتحة أو الحنطية، خاصة في النهار.

كيف تنسِّقينه؟

مع مكياج عيون بلون البيج الذهبي وبلاشر وردي خوخي.

المرجاني البرتقالي الحيوي: مستوحى من كيندال جينر

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في جلسة تصوير صيفية لصالح Estée Lauder، ظهرت كيندال جينر Kendall Jenner بدرجة مرجانية مشبعة بالبرتقالي من مجموعة Estée Lauder Pure Color Lipstick in "Hot Streak". اللون كان جريئاً، منعشاً، يعكس حرارة الشمس وروح المغامرة.

لمن يناسب؟

مثالي لصاحبات البشرة السمراء والمتوسطة .

كيف تنسِّقينه؟

مع مكياج عيون ناعم وهايلايتر برونزي.

المرجاني الشفاف اللامع من زندايا

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زندايا Zendaya، في إحدى إطلالاتها من عروض Valentino، اختارت لوناً مرجانياً شفافاً بطابع غلوسي من مجموعة Fenty Beauty Gloss Bomb Heat in "Coral Cutie". أضاف هذا اللون لمسة شبابية مرحة، وظهر وكأن شفتيها مبللتان بعصير الفواكه.

لمن يناسب؟

لجميع ألوان البشرة، خاصة المراهقات أو من تفضل الإطلالة الطبيعية.

كيف تنسِّقينه؟

مع مكياج نو-ميك آب، وكريم أساس خفيف جداً.

المرجاني النحاسي من بريانكا شوبرا

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خلال حفل Met Gala 2025، ظهرت بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بأحمر شفاه مرجاني يميل للنحاسي من Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G Lipstick in "Coral Kiss". اللون كان دافئاً، أنيقاً، ومثالياً للإضاءة المسائية.

لمن يناسب؟

لصاحبات البشرة السمراء أو البرونزية.

كيف تنسِّقينه؟

مع مكياج عيون سموكي نحاسي وبلاشر خوخي.

المرجاني المخملي من تيلور سويفت

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تيلور سويفت Taylor Swift، المعروفة بذوقها الكلاسيكي، فاجأت الجميع بإطلالة جديدة خلال إحدى حفلات جولتها العالمية حيث وضعت أحمر شفاهٍ مرجانياً مخملياً مطفياً من Pat McGrath Labs Matte Trance Lipstick in "Coral Flame". النتيجة كانت راقية وعصرية في آنٍ.

لمن يناسب؟

لصاحبات البشرة الفاتحة إلى المتوسطة، خاصة في المناسبات المسائية.

كيف تنسِّقينه؟

مع آيلاينر محدد ورموش طويلة.

مع مكياج عيون ناعم وهايلايتر برونزي.

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كيف تختارين درجة المرجاني المناسبة لك؟