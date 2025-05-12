مهرجان كان على مر السنوات.. صيحات جمالية أيقونية حُفرت في الذاكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 مايو 2025 10:19 صباحاً - على مدار عقود من الزمن، تحولت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي إلى منصة عالمية تستعرض فيها النجمات أجمل الإطلالات الجمالية التي تظل خالدة في ذاكرة الموضة. فمنذ انطلاقته الأولى، كانت السجادة الحمراء بمثابة مسرح للإبداع الجمالي، حيث تجتمع النجمات العالميات بلمسات مكياج استثنائية وتسريحات شعر أيقونية تعكس روح كل حقبة زمنية. من الكلاسيكية الأنيقة في الخمسينيات مع غريس كيلي وصوفيا لورين، مروراً بالجرأة في السبعينيات والثمانينيات التي تجسدّت في الشعر المموج والمكياج الدخاني، وصولًا إلى البساطة العصرية في التسعينيات مع شارون ستون وأنجيليكا هيوستن، لم تتوقف السجادة الحمراء في كان السينمائي عن إبهار العالم بإطلالات استثنائية تعكس أحدث صيحات الجمال.

كل عام، تجدد النجمات عهد الأناقة والجاذبية، لتصبح إطلالاتهن مصدر إلهام لعاشقات الموضة حول العالم. وفي هذا السياق، "الخليج 365" تستعرض أجمل الصيحات الجمالية التي برزت على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي على مدار السنوات، حيث يلتقي سحر المكياج بفخامة تسريحات الشعر في لوحات إبداعية تخطف الأنظار.

مكياج وتسريحة صوفيا لورين في مهرجان كان السينمائي 1966.. أيقونة الجمال الخالد

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تألقت النجمة صوفيا لورين Sophia Loren على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي عام 1966، بأسلوب يجسد الأناقة الإيطالية الخالدة ويعكس روح الستينيات بلمسة كلاسيكية لا تُنسى. اختارت صوفيا مكياجاً يجمع بين الرقي والجرأة بأسلوب متوازن، حيث اختارت مكياجاً للعيون، بأسلوب عيون القطط المجنحة، وهي بصمتها الجمالية التي عُرفت بها عبر السنوات. تم تحديد عينيها بخط أيلاينر أسود مسحوب بدقة، إلى جانب كثيف الرموش بالماسكرا، لإضفاء لمسة من الجاذبية المفعمة بالأنوثة. أما البشرة، فأتت مشعة ومتوهجة بأسلوب طبيعي، مع لمسة خفيفة من البلاش الوردي الناعم الذي نحت الوجنتين برقة، وأحمر الشفاه بدرجة ناعمة من الوردي الفاتح.

اختارت صوفيا تسريحة شعر مميزة بأسلوب الستينيات الكلاسيكي، حيث تألقت بتسريحة ذيل الحصان المنخفض البف مع فرق جانبي، مما أضفى لمسة من الأناقة والبساطة في آن معاً.

مكياج وتسريحة كلوديا كاردينال في مهرجان كان السينمائي 1974.. لمسة من الفخامة

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على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي عام 1974، تألقت النجمة كلوديا كاردينال Claudia Cardinale بإطلالة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والفخامة الإيطالية المترفة. اختارت كلوديا مكياجاً دخانياً ناعماً مع تحديد خفيف للجفون العلوية والسفلية، مما أضاف عمقًا وجاذبية لنظراتها الساحرة، بينما عزز الكحل الأسود من سحر العيون ومنحها نظرة آسرة، إلى جانب الرموش الطويلة والكثيفة بالماسكرا. وأتت البشرة مشعة بتغطية متوسطة، مع لمسة من البلاشر الوردي الناعم الذي نحت الوجنتين برقة وأبرز جمال ملامحها. أما الشفاه، فقد اختارت لها لوناً وردياً طبيعياً بلمسة لامعة خفيفة، مما عكس نعومة وأنوثة فائقة.

واختارت لشعرها متوسط الطول، تسريحة بتموجات عريضة وكثيفة، تعكس الطابع الأيقوني لتسريحات السبعينيات مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج وتسريحة شعر تيسا تايلور في مهرجان كان السينمائي 1980.. إطلالة طبيعية

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إطلالة تيسا تايلور Tessa Taylor في مهرجان كان 1980، عكست مفهوم الجمال الطبيعي بأسلوب أنيق وبسيط، حيث اختارت ظلال عيون بلون بيج فاتح غير لامع، مع لمسة خفيفة من اللون البني الدافئ عند كسرة العين لمنحها عمقاً ناعماً، مع تمرير خفيف من الكحل البني على خط الرموش العليا والسفلى، ما أعطى عينيها الزرقاوين جاذبية طبيعية دون مبالغة. بينما جاءت الرموش بتكثيف خفيف. أما البشرة، فبدت طبيعية ومشرقة، مع لمسة من البلاشر الوردي الناعم على الوجنتين، مما أضفى إشراقة شبابية على ملامحها. بالنسبة للشفاه، اختارت اللون النيود، مما أكمل إطلالتها بأسلوب ناعم وراقٍ.

وأنهت إطلالتها، بتسريحة التموجات العريضة والمنسدلة بشكل طبيعي، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الحيوية والبساطة الراقية.

مكياج وتسريحة شعر أنجيليكا هيوستن في مهرجان كان السينمائي 1990.. إطلالة جريئة

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في مهرجان كان السينمائي لعام 1990، تألقت النجمة أنجيليكا هيوستن Anjelica Huston بإطلالة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة الجريئة التي لطالما تميزت بها، حيث اختارت مكياجاً اعتمد على تحديد العيون بأسلوب دقيق مع استخدام الأيلاينر الأسود الرفيع الذي رسم خطاً واضحاً على الجفن العلوي، مما أضاف عمقاً وجاذبية لنظرتها. أما الجفن السفلي، فقد جاء بتحديد ناعم، إلى جانب الرموش الكثيفة بالماسكرا. وبدت البشرة مشعة بتغطية خفيفة ومتوازنة، حيث اختارت لمسة من البلاشر الوردي الفاتح الذي نحت وجنتيها بشكل ناعم ومتقن. بالنسبة للشفاه، اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الكلاسيكي، مما أضاف جرأة وأناقة متكاملة للإطلالة، وتناسب تمامًا مع فستانها الأبيض الساحر.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر قصير تعكس عفوية الثمانينيات والتسعينيات، مع غرة جانبية غير متساوية الطول. التموجات المبعثرة أضفت حركة حيوية على الإطلالة، مع لمسة من الفوضوية الأنيقة.

مكياج وتسريحة شعر شارون ستون في مهرجان كان السينمائي 1995.. إطلالة ناعمة وجذابة

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في مهرجان كان السينمائي لعام 1995، تألقت النجمة شارون ستون Sharon Stone بإطلالة ساحرة جمعت بين العفوية والأناقة العصرية، حيث اعتمدت مكياجاً ناعماً بأسلوب بسيط وطبيعي، عكس مفهوم الجمال الأمريكي في التسعينيات، ارتكز على إظهار نضارة البشرة وجاذبية العيون بأسلوب ناعم بألوان طبيعية، وظلال عيون بدرجات البيج الهادئ مع لمسة من البني الفاتح عند كسرة العين لتعزيز العمق. جاءت الرموش بطبقة خفيفة من الماسكرا، مما أضفى مظهراً طبيعياً دون أي مبالغة. أحمر الشفاه الذي اختارته كان بلون وردي طبيعي مع لمسة لامعة خفيفة، ليكمل الإطلالة بأسلوب أنثوي ناعم يناسب أجواء الصيف على السجادة الحمراء في كان.

واختارت شارون ستون تسريحة شعر قصيرة بأسلوب البوب الكلاسيكي، ولكن بتصفيف عصري أعطى حجماً مثالياً لشعرها. جاءت التموجات العريضة لتضفي حركة وحيوية على الشعر، مع فرق جانبي زاد من جاذبية الإطلالة.

مكياج وتسريحة شعر مونيكا بيلوتشي في مهرجان كان السينمائي 2000.. إطلالة فخمة وبسيطة

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خطفت النجمة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci الأنظار في مهرجان كان السينمائي لعام 2000، بإطلالة جمعت بين الفخامة والبساطة الآسرة، حيث اختارت مكياجاً سموكياُ بدرجات البني الداكن والرمادي، مما أضفى عمقًا لنظرتها الدرامية دون أن يفقدها لمسة النعومة، مع تحديد بسيط للجفن العلوي والسفلي بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. بينما بدت البشرة مشرقة مع لمسة من البلاشر الوردي الناعم على عظام الخدين. أما الشفاه، فقد زُينت بلون وردي طبيعي بنعومة لافتة، مما أكمل إطلالتها بأسلوب بسيط ومتناسق مع مكياج العيون الدرامي. واعتمدت مونيكا بيلوتشي على تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة المنخفضة مع فرق وسطي أنيق. التسريحة جاءت مشدودة ومنمقة بعناية، مما أبرز تفاصيل وجهها وجعل إطلالتها تبدو نقية وراقية.

مكياج وتسريحة شعر سكارليت جوهانسون في مهرجان كان السينمائي 2005.. إطلالة كلاسيكية بلمسة هوليوودية

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تألقت النجمة سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson في مهرجان كان السينمائي لعام 2005، بإطلالة ملكية ساحرة، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة الهوليوودية الراقية. اعتمدت سكارليت على مكياج كلاسيكي ناعم، بلمسة خفيفة من ظلال العيون بدرجات البيج الفاتح، مع دمج بسيط للون البني الدافئ عند زاوية العين الخارجية لإضافة عمق دون مبالغة. الكحل الأسود الرفيع رسم خطاً دقيقاً على الجفن العلوي، مما أعطى عينيها نظرة محددة وجذابة. جاءت الرموش بتكثيف طبيعي باستخدام الماسكرا. وبرزت وجنتيها بالبلاشر الوردي الفاتح، وأحمر الشفاه باللون النيود. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر أنيقة وعصرية، حيث اختارت الشينيون الكلاسيكي المشدود مع غرة جانبية منسدلة برقي.

مكياج وتسريحة شعر إيفا لونغوريا في مهرجان كان السينمائي 2010.. إطلالة فخمة بلمسة عصرية

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في إطلالة خلابة، تألقت النجمة إيفا لونغوريا Eva Longoria في مهرجان كان السينمائي لعام 2010، بإطلالة جمعت بين الفخامة والرقي، حيث اختارت مكياجاً دخانياً للعينين بأسلوب متقن، من خلال تطبيق ظلال عيون بدرجات الأسود والرمادي على كامل الجفن، مع دمج متقن عند الزوايا الخارجية لإضفاء عمق على النظرة، إلى جانب تحديد خط الرموش العلوية والسفلية بالكحل الأسود، مما منحها نظرة درامية آسرة. الرموش كانت مكثفة وطويلة بالماسكرا. وبرزت عظمتا وجنتيها ببلاشر بدرجات الخوخي الناعم، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر على عظمة الخد وجسر الأنف، ما منحها توهجاً طبيعياً أمام أضواء الكاميرات. لتكمل إطلالتها المتألقة، اختارت لون أحمر شفاه نيود لامع بدرجات البيج المائل للوردي، مما أضاف لمسة أنثوية ناعمة توازن بين جرأة العيون ورقة الملامح.

إطلالة إيفا لونغوريا لم تكتمل إلا بتسريحة شعرها المرفوع بأسلوب أنيق ومرتب. اختارت تسريحة الشينيون المنخفض، وترك بعض الخصلات الجانبية منسدلة بنعومة لتعطي لمسة من الأنوثة العفوية.

مكياج وتسريحة شعر إيما ستون في مهرجان كان السينمائي 2015.. إطلالة راقية وعفوية

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في مهرجان كان السينمائي لعام 2015، تألقت النجمة إيما ستون Emma Stone بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العفوية، مما جعلها محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء. اختارت إيما مكياجاً للعيون بسيطاً وأنيقاً، ارتكز على ظلال عيون بدرجات البيج الفاتح مع لمسة من اللون الخوخي على الجفون، مما أضفى إشراقة طبيعية لعينيها. الكحل جاء خفيفاً وغير مبالغ فيه، مع لمسة دقيقة من الأيلاينر الأسود الرقيق لتعزيز شكل العينين. الرموش كانت طبيعية وطويلة، مع طبقة خفيفة من الماسكرا. واختارت البلاشر الوردي الناعم لتعزيز توهج بشرتها، مع لمسة خفيفة من الهايلايتر على عظمة الخد وجسر الأنف. وزينت شفاهها بأحمر شفاه وردي ناعم.

وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة المنخفضة بأسلوب مبعثر مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على الجنب.

ما رأيك التعرف إلى أبرز الإطلالات الملكية في مهرجان كان السينمائي.. تصاميم سرقت الأضواء من النجمات

مكياج وتسريحة شعر لارا غوتي في مهرجان كان السينمائي 2021.. إطلالة ملكية

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في مهرجان كان السينمائي لعام 2021، تألقت لارا غوتييه Lara Gautier، ملكة جمال الريفيرا الفرنسية لعام 2020، بإطلالة جمعت بين الرقي والفخامة بأسلوب عصري لافت للأنظار. اختارت لارا مكياجاً سموكياً بدرجات الوردي الداكن والبني المتدرج، مما أضاف عمقاً جذاباً لنظرتها الساحرة. تم تطبيق ظلال العيون الداكنة عند الزوايا الخارجية ودمجها بإتقان، مع إضافة لمسة من الهايلايتر عند الزوايا الداخلية للعين لإضاءة النظرة. لم تغفل تحديد العين بخط رفيع من الأيلاينر الأسود المجنح، إلى جانب تكثيف وتطويل الرموش بالماسكرا. بينما أتت البشرة متوهجة مع لمسة من البلاشر الوردي على الخدود، ولمسة من الهايلايتر على عظام الخد وجسر الأنف. اختارت لارا لون شفاه وردي نيود مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بلون أغمق. وأنهت إطلالتها بتسريحة شعر ذيل الحصان بأسلوب عصري، بينما تُركت بعض الخصلات الأمامية لتنسدل برقة على جانبي الوجه، مما أعطى لمسة ناعمة وأنيقة.

مكياج وتسريحة شعر بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي 2024.. إطلالة استثنائية ومبتكرة

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في مهرجان كان السينمائي لعام 2024، خطفت العارضة العالمية بيلا حديد Bella Hadid الأضواء بإطلالة جمالية استثنائية جمعت بين الفخامة الملكية والعصرية الجريئة، حيث تألقت بمكياج عيون مسحوب بأسلوب الـ"فوكس آي" (Fox Eye) الذي يعزز من نظرة العيون ويمنحها مظهراً حاداً وجريئاً. إلى جانب تطبيق الأيلاينر الأسود الرفيع بشكل مجنح عند الزوايا الخارجية، مع دمج ظلال العيون البرونزية والذهبية بخفة على الجفن المتحرك، ولمسة من الهايلايتر عند الزاوية الداخلية للعين منحتها إشراقة جذابة، في حين تم تكثيف الرموش بطبقات متعددة من الماسكرا لتعزيز الطول والكثافة. اعتمدت بيلا البلاشر البرونزي على عظام الخدود لإبرازها، مع لمسات من الهايلايتر الذهبي عند أعلى الوجنتين وجسر الأنف. واختارت لون أحمر شفاه مشمشي، مما أضاف لمسة من الرقي والتوازن لمكياجها.

ما لفت الأنظار في إطلالة بيلا حديد هو تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب مبتكر، حيث اعتمدت على تسريحة "بابلي بونيتيل" "Bubble Ponytail" مع تثبيت محكم عند الجذور، وجاءت الفقاعات الكبيرة للشعر بشكل متتابع ومنظم، مما أضفى لمسة ملكية حديثة على الإطلالة.