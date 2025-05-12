فوائد «التأريض» في تحسين النوم.. ما تأثيره على الصحة العامة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم الجيد أحد أعمدة الصحة الجسدية والنفسية، ومع تزايد المشاكل المتعلقة بالأرق واضطرابات النوم، بدأ الكثيرون في البحث عن حلول مبتكرة لتحسين النوم، ومن بين هذه الحلول، ظهرت تقنية التأريض، التي تعتمد على الاتصال المباشر بالأرض أو الأرضيات الموصلة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الدراسات في هذا المجال ما زالت في مراحلها المبكرة، فأن بعض الأبحاث أظهرت نتائج مشجعة تشير إلى أن التأريض قد يساعد في تحسين النوم وتقليل الأرق.

ما هو التأريض؟

قال الدكتور وحيد مصطفى، استشاري الطب النفسي وعلاج اضطرابات النوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التأريض هو عملية الاتصال المباشر بين جسم الإنسان والأرض، ويعتقد البعض أن هذا الاتصال يعيد التوازن الكهربائي للجسم، إذ يساعد على تفريغ الشحنات الساكنة التي قد تكون سببًا في الإحساس بالإرهاق والتوتر، وأضاف أن التأريض لا يقتصر على المشي حافي القدمين على الأرض الطبيعية، بل يمكن استخدام أدوات مخصصة مثل السجادات الأرضية التي تساعد في تحقيق نفس الهدف.

وتابع أن هناك في دراسة كورية أُجريت عام 2025، تم اختبار تأثير استخدام سجادة تأريض على 60 شخصا، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين استخدموا سجادة التأريض للنوم لمدة 31 يوما شهدوا تحسنا في جودة النوم مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تستخدم السجادة، ومع ذلك، لم يُلاحظ فرق كبير في مقاييس مثل التوتر أو النعاس أثناء النهار.

كيف يعمل التأريض؟

أوضح أيضًا أن التأريض يعمل على موازنة الشحنات الكهربائية في الجسم، فالأرض تحمل شحنة كهربائية سالبة بشكل طبيعي، وعندما يتصل الإنسان بالأرض، تمتص جسمه هذه الشحنة السالبة، مما يقلل من التوتر العصبي ويعزز الاسترخاء، وأكد أن هذه العملية تساهم في تحسين الدورة الدموية، مما يمكن أن يؤدي إلى نوم أكثر عمقا وراحة.

التأريض بعد التمارين الرياضية

أوضح أن التأريض قد يكون له أيضًا دور في تسريع عملية التعافي بعد التمارين الرياضية، وفي دراسة أجريت عام 2019، تبين أن الأشخاص الذين استخدموا السجادات الأرضية بعد التمرين المكثف شعروا بألم أقل وكانوا أكثر قدرة على التعافي بسرعة مقارنةً بالأشخاص الذين لم يستخدموا التأريض، وقال إنه قد يساعد في تقليل مستويات الالتهاب ويشجع الجسم على التعافي بشكل أسرع.

هل التأريض علاج فعال؟

قال الدكتور وحيد مصطفى، إن التأريض قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص في تحسين النوم وتقليل الأرق، لكنه أشار إلى أنه ليس علاجا شافيا للجميع، ولا تزال الأبحاث في مراحلها الأولية، والنتائج ليست قاطعة، وأضاف أن التأريض قد يكون مفيدًا عند دمجه مع أساليب أخرى لتحسين النوم مثل تنظيم عادات النوم وتخفيف مصادر التوتر.

التأريض وعلاقته بالصحة العامة

وأشار إلى أن التأريض قد يساعد أيضًا في تحسين الحالة النفسية بشكل عام، مضيفا «إذ يُحتمل أن يقلل من مستويات القلق والتوتر، ويعزز مشاعر الاسترخاء والراحة، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الاتصال المباشر بالأرض قد يساعد في موازنة مستويات الهرمونات المسؤولة عن التوتر، مثل هرمون الكورتيزول؛ مما يُسهم في تعزيز الحالة المزاجية».