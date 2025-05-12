الامارات | إنقاذ صيادين تاهوا في البحر 55 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل خمسة صيادين أمضوا 55 يوماً تائهين في البحر إلى جزر غالاباغوس، أول من أمس، بعدما أنقذهم طاقم قارب صيد، حسبما ذكرت البحرية الإكوادورية، عبر منصة «إكس».

وظل الصيادون - وهم ثلاثة بيروفيين وكولومبيان - مفقودين منذ منتصف مارس الماضي، وعثر عليهم قارب إكوادوري في السابع من مايو الجاري.

وقالت البحرية في منشور مفصل، أول من أمس، إن الصيادين أفادوا بوقوع ضرر في مولّد القارب، بعد يومين من إبحارهم من خليج بوكوسانا، الواقع جنوب العاصمة البيروفية ليما، وحالة الرجال مستقرة، وذكرت البحرية أنها تنسق مع السلطات المحلية والأجنبية لضمان عودتهم سالمين إلى بلادهم.