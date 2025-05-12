الامارات | من دبي إلى «إكسبو أوساكا».. حوارات ثرية «بين أعمدة العريش»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بمعرض «إكسبو 2025 أوساكا - كانساي»، الذي تستضيفه اليابان ويستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، من خلال منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير»، الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالشراكة مع «جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»، بدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وستتضمن أجندة المنتدى، الذي ينظم في 20 و21 الجاري، ويشرف عليه مؤسس «سوالف كولكتيف» الشريك المؤسس في «مارمار لاب»، سالم السويدي، بالتعاون مع مؤسس «مبناي» الشريك المؤسس في «ممر لاب»، راشد الملا، تقديم مجموعة من الكلمات الرئيسة والنقاشات الحوارية التي تستكشف التقاطعات بين العمارة والهوية الثقافية والابتكار في المواد في الإمارات.

ومن خلال تسليط الضوء على المعرفة التقليدية المتجسدة في عناصر مختلفة، مثل: العريش والمشهد العمراني المحلي والتصميم المنسجم مع المناخ والحساسية تجاه الموقع، تبحث الجلسات مفهوم العمارة بوصفها عنصراً ثقافياً وبيئياً حيوياً، كما يتيح البرنامج الفرص لمناقشة دور التعليم، وممارسات التصميم، والحاجة المشتركة إلى تنمية مستدامة قائمة على السياق المحلي.

ويضم الوفد 12 مصمماً ومعمارياً من الرواد والناشئين، وهم: مؤسس شركة «آرك آيدينتيتي»، المهندس المعماري أحمد بوخش، المعروف بإسهاماته في تصميم جناح «مبدعون في الخير» في «إكسبو 2020 دبي»، ورئيسة قسم التشريعات والسياسات الخاصة بالتراث الثقافي في وزارة الثقافة، فاطمة السويدي، ومؤسس شركة «إكس أركيتكتس»، أحمد آل علي، والمؤسِّسة المشاركة لـ«استوديو D04»، فاطمة الزعابي، ومؤسِّس استوديو «ملا»، المصمم عبدالله الملا، والأستاذة المشاركة في التصميم المستدام بجامعة زايد، لينا أحمد، والمخطط الحضري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، ليث الشيادي، ومؤسِّسة استوديو RQticets، ريم القمزي، ومؤسِّس استوديو «راكان لوتاه»، راكان لوتاه، والشريك المؤسس لـ«استوديو D04»، نورة العور، والمهندس المعماري في «كودا»، حمد المطوع، والمهندس بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد سالم الشفيعي.

وسيقوم الوفد بجولة واسعة في أوساكا والمدن المجاورة لها من 16 إلى 19 الجاري، لتمكينهم من استكشاف المشهد المعماري والفني الذي تتميّز به هذه المنطقة.

من جهتها، أكّدت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، أهمية مشاركة الهيئة في «إكسبو 2025»، الذي يتيح للعالم استكشاف إنجازات دولة الإمارات وقيمها وطموحاتها وثقافتها الأصيلة، وقالت: «في (دبي للثقافة)، نؤمن بدور الفنون والتصميم كمحفّزات للحوار الثقافي والدبلوماسي الإبداعي، ومن خلال إبراز مواهبنا على منصات عالمية، نُسهم في بناء روابط مؤثرة تُعزز التبادل الثقافي المستدام، إلى جانب توطيد العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الثقافي وتبادل الخبرات معها، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ويضمن مشاركة فاعلة للمبدعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة في النقاشات المعمارية المعاصرة، لترسيخ حضورهم عالمياً».

حوار بنّاء

قالت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إن منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير»، يوفر مساحة واسعة للحوار البنّاء بين الثقافات، ويشجع على استعراض أفضل الممارسات المتعلقة بمختلف المجالات، ومن بينها القطاع الثقافي والفني، الذي تسعى دبي إلى تطويره من خلال مبادراتها واستراتيجياتها المبتكرة، التي تسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

. 12 مصمماً ومعمارياً، من الرواد والناشئين، يضمهم وفد «دبي للثقافة».