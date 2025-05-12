الامارات | افتتاح أول كلية لعلوم الديناصورات في اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت اليابان أول كلية جامعية يابانية متخصصة في دراسات علوم الديناصورات، بمقاطعة تُعرف بأنها موقع مهم للتنقيب عن حفريات الديناصورات.

وأفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية، أمس، بأن كلية علوم حفريات الديناصورات في جامعة فوكوي، التي افتتحت الشهر الماضي، تتيح للطلاب الانخراط في أبحاث متطورة، من خلال المشاركة في التنقيب عن الحفريات.

واستقبلت الكلية 34 طالباً، في أبريل الماضي، داخل الحرم الجامعي بمدينة إيهيجي في فوكوي، بالقرب من الجبال التي عثر فيها على حفريات «فوكويرابتور» وعلى الكثير من أنواع الديناصورات الجديدة الأخرى.

ويدرس طلبة الكلية خلال برنامجهم الدراسي، الذي يستمر لأربعة أعوام، التقنيات اللازمة من أجل أبحاث الديناصورات، والتي تشمل الاستكشاف الجيولوجي، وإنشاء نسخ طبق الأصل من الأحفوريات، والتصوير المقطعي المحوسب، والنمذجة ثلاثية الأبعاد.

ويضم فريق التدريس في الكلية، خمسة باحثين عالميين متخصصين في علوم الديناصورات.