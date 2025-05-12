الامارات | تراجع استخدام الألمان للهواتف الذكية في المكالمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات رسمية تراجعاً ملحوظاً في استخدام الألمان لهواتفهم الذكية في إجراء المكالمات، وذكرت الوكالة الاتحادية للشبكات أنه بينما بلغ عدد دقائق المكالمات عبر الهواتف المحمولة في ألمانيا 163 مليار دقيقة في عام 2021، انخفض هذا الرقم إلى 145 مليار دقيقة في عام 2024.

وكان الانخفاض أكبر بالنسبة لهواتف الخطوط الثابتة، إذ تراجعت من 104 مليارات دقيقة من المكالمات في عام 2020 إلى 57 مليار دقيقة في 2024.

في المقابل، ارتفع عدد المحادثات عبر خدمات المراسلة، وبينما كان عدد دقائق المحادثات الصوتية عبر هذه الخدمات 121 مليار دقيقة في عام 2022، بلغ عددها العام الماضي 197 مليار دقيقة.