الامارات | القضاء الفرنسي يصدر حكمه في اتهام دوبارديو غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُصدر محكمة الجنايات في باريس، غداً، حكمها في قضية الممثل الفرنسي، جيرار دوبارديو، بعد نحو شهرين من بدء محاكمته بتهمة ارتكاب اعتداءات «غير لائقة» على امرأتين في موقع تصوير فيلم «لي فولي فير» عام 2022.

وسيحضر طرف واحد فقط من الأطراف المدنية، هي أميلي، جلسة النطق بالحكم، ويحتمل أن يغيب دوبارديو الذي يشارك في تصوير فيلم بالبرتغال من إخراج صديقته الممثلة فاني أردان.

وفي نهاية مارس الماضي، طلبت النيابة العامة سجن دوبارديو 18 شهراً مع وقف التنفيذ، معتبرة أن الاعتداءات التي تتهمه بها المرأتان كانت «متعمدة».

وتتهم المدعيتان، وهما مصممة الديكور ومساعدة المخرج في «لي فولي فير»، لجان بيكر، دوبارديو بالاعتداء عليهما في موقع التصوير عام 2021.

وخلال تقديم شهادتها أمام المحكمة، قالت أميلي (54 عاماً) إنّها تحدثت مع الممثل عن الديكور المُعتمَد في الفيلم، وشرحت له أنها تبحث عن مظلات معيّنة لمشاهد ستُصوَّر في جنوب فرنسا.

وأكدت أن المحادثة كانت عادية إلى أن بدأ دوبارديو الذي كان جالساً، بمحاصرتها، متلفّظاً بعبارات غير لائقة.

وردّ دوبارديو على ذلك بنفي الوقائع، مضيفاً «ثمة رذائل لا أعرف عنها شيئاً»، مضيفاً «لا أفهم لماذا سأقوم بذلك.. أنا لست متحرّشاً».

ونفى الممثل أيضاً أي اعتداء على المدعية الثانية.