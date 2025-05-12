الامارات | القرية العالمية.. 7 أيام سعادة إضافية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناء على طلبات جمهورها العريض، مدّدت القرية العالمية موسمها الـ29 أسبوعاً إضافياً، لتُسدل وجهة السعادة الأولى الستار في 18 الجاري، على دورة رسمت فيها الفرحة على وجوه الملايين من داخل الإمارات وخارجها، لتواصل السفر بزوارها إلى ثقافات وحضارات مختلفة، وعروض مبهرة تلتقي جميعها بين جنبات هذا العالم المصغر الذي يجمع الشرق والغرب، ويُرضي أذواق الجميع من الصغار والكبار، إذ تعدّ القرية العالمية «الخروجة المبهجة» التي لا يختلف عليها اثنان، حيث تفاجئ ضيوفها كل يوم بعروض مجانية مبهرة، وفعاليات تنثر المرح، وألعاب نارية وتشكيلات جمالية تضيء سماء دبي لتنشر عناقيد الأضواء والفرحة في آن واحد.