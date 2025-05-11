الامارات | إنقاذ شاب لا يستجيب للنصائح مرتين.. خلال 4 أيام فقط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم إنقاذ طالب جامعي كان قد تسلق جبل فوجي في اليابان خارج موسم التسلق الرسمي مرتين خلال أربعة أيام، بعد أن عاد للبحث عن هاتفه المحمول.

وأنقذ الطالب الصيني، المقيم في اليابان، لأول مرة بطائرة هليكوبتر أثناء وجوده على مسار فوجينوميا، الذي يقع على ارتفاع نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر إذ لم يتمكن من النزول على المسار بعد أن فقد مسامير حذاءه، وهي أداة مسننة تُعلق في أسفل أحذية التسلق لتحسين السحب.

ولكن بعد أيام، عاد إلى الجبل لاستعادة متعلقاته التي تركها وراءه، بما في ذلك هاتفه، فتم إنقاذه مرة أخرى بعد معاناته من دوار المرتفعات.

وبسبب الظروف القاسية، لا يُنصح الناس بتسلق جبل فوجي خارج موسم التسلق الرسمي الذي يبدأ في أوائل يوليو وينتهي في أوائل سبتمبر.

وتعد جميع المسارات المؤدية إلى قمة جبل فوجي مغلقة في هذا الوقت، وفقاً لما نقلت «بي.بي.سي» عن وزارة البيئة.

وبعد إنقاذ الرجل، كررت شرطة محافظة شيزوكا نصيحتها بعدم تسلق الجبل خلال فترة الركود، إذ قد يتغير الطقس فجأة، ما يُصعّب على رجال الإنقاذ الاستجابة.

وانتقد بعض مستخدمي «إكس» الرجل لتجاهله نصائح السلامة المتعلقة بالتسلق في ذلك الوقت، قائلين إنه يجب إجباره على دفع تكاليف مهمتي الإنقاذ.

ويُعرف جبل فوجي، الذي يبلغ ارتفاعه 3776 متراً، عالمياً بشكله المخروطي المثالي، وهو أحد أشهر مناطق الجذب في اليابان، واتخذت السلطات في السنوات الأخيرة خطوات لمعالجة السياحة المفرطة من خلال رفع رسوم التسلق.