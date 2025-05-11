تحذير من أضرار النيكوتين على الحوامل.. تأثيرات خطيرة على الطفل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يؤثر النيكوتين بالسلب على الحوامل ويؤدي إلى ضعف مناعتهن، وبالتالي عدم قدرتهن على مقاومة الأمراض، بالإضافة إلى حدوث تغييرات في أنظمة الموصلات العصبية بدماغ الطفل، لذا لا ينصح الحوامل بتدخين السجائر، أو الجلوس بجانب المدخينن.

أضرار النيكوتين على الحوامل، أوضحها الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، قائلا إن تعرض الحوامل للنيكوتين، سواء بتدخين السجائر، أو الجلوس بجانب المدخنين، يؤثر بالسلب على مناعة الجسم، ويحدث خللا في تطور نظام المكافأة بالدماغ، ما يجعل الدماغ أكثر حساسية لتأثيرات النيكوتين المحفزة، في وقت لاحق من الحياة.

زيادة حساسية المستقبلات

التعرض المبكر للنيكوتين قد يؤدي إلى زيادة حساسية المستقبلات، الخاصة بالنيكوتين في الدماغ، ما يزيد من احتمالية الإدمان عندما يكبر الطفل.

التعرض للنيكوتين أثناء الحمل

عندما تدخن الحامل أو تتعرض للنيكوتين، يحدث تغييرات في أنظمة الموصلات العصبية بدماغ الطفل، وخاصة الدومابين، وهو ناقل عصبي رئيسي في الإدمان.

أضرار التعرض للنيكوتين

أشار «بدران» إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للنيكوتين، في أثناء وجودهم داخل الرحم، قد يظهرون أيضًا سلوكيات تجعلهم أكثر عرضة للإدمان، في مراحل عمرية متقدمة، وقد يشمل ذلك زيادة الاندفاعية، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والميل الأكبر للبحث عن تجارب إدمان المخدرات.