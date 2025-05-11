هل تعاني من تشنجات ودوخة؟.. تعرف على أعراض ضربة الشمس

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتصدر ضربة الشمس قائمة الحالات الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لاسيما في أيام الصيف التي تمر بها البلاد حاليًا، إذ يتعرض فئات كثيرة من المواطنين وخاصة من يضطرون لقضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة لأعراض جسدية مفاجئة تبدأ بالإرهاق وتنتهي بمضاعفات خطيرة إذا لم يجري التعامل معها بسرعة وبوعي كافٍ، وتُعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة ناتجة عن فشل الجسم في تنظيم حرارته الداخلية بعد التعرض المطول للحرارة المرتفعة، وهو ما قد يصيب الجميع دون استثناء، من الأطفال إلى كبار السن، والعمال في الشوارع إلى الرياضيين في الملاعب، لذا يجب الحذر من أعراض ضربة الشمس.

أسباب ضربة الشمس.. حرارة تفوق قدرة الجسم

وقال الدكتور حسام عبد العليم، استشاري الأمراض الباطنة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ضربة الشمس تحدث نتيجة التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس الحارقة، خصوصًا في أوقات الذروة، ما يؤدي إلى فقدان الجسم قدرته على تنظيم درجة حرارته الداخلية، وأضاف أن قلة شرب المياه، ارتداء ملابس داكنة وغير مناسبة أو ممارسة مجهود بدني عنيف في الأجواء الحارة، كلها من العوامل التي تسرّع الإصابة بضربة الشمس.

أعراض ضربة الشمس.. إشارات أولى لا يجب إهمالها

وأكد عبد العليم، أن الجسم يُظهر عدة إشارات تحذيرية عند بداية الإصابة بضربة الشمس والتي يجب الانتباه لها فورًا وتشمل:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم قد يتجاوز 40 درجة مئوية

تعرق غزير يتوقف فجأة، فيتحول الجلد إلى جاف وحار

صداع نابض قوي ومستمر

شعور شديد بالإرهاق والإعياء

تسارع غير طبيعي في ضربات القلب

اضطرابات في التنفس

تشوش ذهني وعدم قدرة على التركيز

دوخة وربما فقدان توازن

تشنجات عضلية مفاجئة ومؤلمة

فقدان وعي أو الدخول في غيبوبة في الحالات المتقدمة

مضاعفات خطيرة في حال الإهمال

وأوضح عبد العليم أن إهمال الأعراض أو التأخر في تلقي الرعاية الطبية قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة مثل:

تلف في الدماغ نتيجة ارتفاع الحرارة

فشل كلوي أو كبدي

اضطراب ضربات القلب

التشنجات المستمرة

صدمة حرارية قد تؤدي إلى الوفاة

الفئات الأكثر عرضة لضربة الشمس

وأشار إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات ضربة الشمس، وهم:

الأطفال، خصوصًا دون سن الخامسة.

كبار السن فوق الـ60 عامًا.

المصابون بأمراض مزمنة «القلب، الضغط، السكري»

العاملون تحت أشعة الشمس في مجالات الزراعة، البناء، الأمن، النظافة.

الرياضيون في الهواء الطلق.

الحوامل.

أصحاب الوزن الزائد.

إجراءات وقائية يجب الالتزام بها

ووجه الدكتور حسام نصائح هامة للوقاية من ضربة الشمس، أهمها:

عدم الخروج في فترة الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

ارتداء قبعة أو غطاء للرأس واستخدام مظلة عند التعرض للشمس.

ارتداء ملابس خفيفة، قطنية، وذات ألوان فاتحة.

شرب كميات كافية من المياه بشكل منتظم.

استخدام كريمات واقية من الشمس.

التواجد في أماكن جيدة التهوية.

تقليل النشاط البدني المرهق خلال موجات الحر.

تناول أطعمة خفيفة تحتوي على سوائل.

الإسعافات الأولية في حال الاشتباه.

وفي حالة الاشتباه بالإصابة بضربة الشمس، شدد على ضرورة:

نقل المصاب إلى مكان مظلل أو مكيف.

إزالة الملابس الثقيلة وتهوية الجسم.

وضع كمادات باردة على الرأس وتحت الإبط والفخذين.

رش ماء بارد على الجسم.

إعطاء المصاب ماء أو مشروب مملح إذا كان واعيًا.

الاتصال بالإسعاف فورًا، خاصة إذا ظهرت علامات فقدان وعي أو تشنج.

التدخل السريع ينقذ الحياة

وأشار الدكتور حسام عبد العليم إلى أن العلاج داخل المستشفى يشمل خفض حرارة الجسم بسرعة من خلال الكمادات الباردة أو التبريد الفوري، ومراقبة العلامات الحيوية، وإعطاء محاليل وريدية، وقد يتطلب الأمر أدوية للسيطرة على التشنجات أو الأعراض العصبية، ولفت إلى أن الشفاء الكامل يتوقف على سرعة التدخل ومدى حدة الإصابة.