تأثير مهرجان كان على صيحات المكياج العالمية.. من السجادة الحمراء إلى عالم الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 10:19 صباحاً - حين تتصفحين صور النجمات على السجادة الحمراء، هل لاحظتِ ذلك اللمعان الذي لا يأتي فقط من فساتين الكوتور، بل من خدود متوهجة، وشفاه مرسومة كأنها نُحتت بعناية، ونظرات خاطفة تفيض بالثقة؟ هل فكرتِ يوماً كيف تؤثر تلك الإطلالات في قراراتك الجمالية؟

دعيني أخبرك أن مهرجان كان السينمائي، الذي يقام سنوياً على ضفاف الريفييرا الفرنسية، ليس مجرد حدث سينمائي؛ إنه نافذة ضخمة تطل منها صناعة الجمال على العالم، وترسم فيه ملامح الصيحات القادمة في المكياج والعناية بالبشرة.

هناك، حيث تلتقي أعين العالم على وجوه النجمات، تبدأ لغة جديدة من الجمال تكتب بخطوات خبيرة من أشهر فنانات وفناني المكياج. في مهرجان كان، تختبر الألوان قبل أن تصل إلى علب ظلال العيون، وتولد أنماط الرسم قبل أن تدرس في دورات الميك أب، وترسم خطوطاً جديدة على الوجوه تُحاكى بعد ذلك في كل مكان؛ من عواصم الموضة الكبرى وحتى غرفتك الخاصة وأمام مرآتك اليومية.

لكن ما هو تأثير مهرجان "كان" على صيحات المكياج العالمية؟ وما هي أبرز صيحات المكياج التي صدرتها منصته إلى العالم؟ وما تأثير كل ذلك على سوق الجمال واختيارات النساء حول العالم؟ تعالي حتى نغوص معاً في التفاصيل، ونكشف خيوط التأثير من خلف الكواليس وحتى واجهات المحلات.

لماذا مهرجان كان؟ التأثير يبدأ من المنصة الأهم للأناقة

منذ بداياته في أربعينيات القرن الماضي، اعتبر مهرجان كان ملتقى لألمع نجوم السينما، ولكن ما لبث أن تحول إلى عرض أزياء جمالي موازٍ للأفلام.

يحرص كبار دور الأزياء والمكياج على تقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم من خلال النجمات والمشاهير على السجادة الحمراء. والسبب؟ لأن كل إطلالة تشاهدها ملايين النساء حول العالم في غضون ساعات، وتنتقل عبر الصحف، والمجلات، وإنستغرام، وتيك توك؛ لتصبح مرجعاً جمالياً آنياً.

صيحات وُلدت في كان قبل أن تغزو العالم

رغم أن مفهوم البشرة الزجاجية بدأ من كوريا، فإن مهرجان كان أعاد تقديمه بطابع أوروبي فخم:

البشرة في "كان" لا تبدو فقط لامعة، بل مشبعة بالضوء، صحية دون مبالغة، بلمسة ترطيب عميقة وخالية من المبالغات في الكونتور أو البودرة.

أصبحت هذه اللمسة هي القاعدة الجديدة في عروض الجمال العالمية، مع ارتفاع الطلب على كريمات الأساس ذات التغطية الخفيفة والسيرومات المضيئة.

الحواجب الطبيعية المنفوشة

من أبرز ما ميَّز مهرجان كان في السنوات الأخيرة هو العودة إلى الحواجب الكثيفة والطبيعية، والمصففة إلى الأعلى دون تحديد صارم.

هذه الموضة شقت طريقها بسرعة إلى عروض الأزياء مثل شانيل وديور، ومن ثم إلى تيك توك كصيحة "Soap Brows".

أحمر الشفاه الكلاسيكي يعود بقوة

"كان" دائماً ما يحمل لمسة من الكلاسيكية الفرنسية، وهو ما جعل الأحمر القاني والوردي الفاتح يعودان بقوة عبر شفاه النجمات.

ماركات مثل Chanel وL’Oréal Paris (الراعي الرسمي للمهرجان) قدمت تركيبات جديدة تجمع بين الثبات والراحة، وتم اعتمادها من نجمات مثل إيفا لونغوريا وناعومي كامبل.

مكياج العيون بلمسة ذهبية أو معدنية

تكررت في إطلالات "كان" تدرجات الذهب، البرونز، والوردي المعدني على الجفون، بأسلوب يبرز الجمال الطبيعي مع لمسة درامية.

أصبحت هذه الموضة رمزاً للأناقة الصيفية، وانتشرت في المكياج اليومي وحتى في أعراس المشاهير.

من "اللوك" إلى الرف: كيف تنتقل صيحات كان إلى حقيبتك؟

هنا تبدأ اللعبة التجارية:

بعد كل موسم لمهرجان كان، تسارع شركات التجميل إلى تحويل الإطلالات الناجحة إلى منتجات ملموسة: لوحات ظلال، أقلام حواجب، مرطبات شفايف، وحتى أدوات تطبيق جديدة.

وغالباً ما يُطلق اسم النجمات أو المصممات على المنتجات.

مثال؟ بعد إطلالة بيلا حديد عام 2021، ارتفعت مبيعات الهايلايتر السائل بنسبة 43% عالمياً، بحسب تقرير لشركة "NPD".

وراء الكواليس: منْ هنّ فنانات المكياج اللواتي يغيرن قواعد اللعبة؟

شارلوت تيلبوري : أحد أكثر الأسماء تأثيراً في "كان"، خصوصاً بإطلالاتها التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية.

فال غارلاند (Val Garland): خبيرة مكياج لوريال، صاحبة لمسة "الجلد المتوهج".

هينغ فانغو (Hung Vango): وراء الكثير من إطلالات بيلا حديد وسيلينا غوميز، وتكررت لمساته في "كان" 2022 و2023.

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هؤلاء لا يقدمون المكياج فحسب، بل يصنعون مزاجاً عاماً، ويعكسون اتجاهات نفسية وثقافية تظهر عبر الألوان والتقنيات.

أبرز منتجات المكياج التي ظهرت في مهرجان كان

كريم الأساس:

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Dior Forever Skin Glow Foundation

النجمة التي ظهرت به: ناتالي بورتمان

الميزات: تغطية متوسطة إلى كاملة، لمسة مضيئة طبيعية، يدوم حتى 24 ساعة، مقاوِم للرطوبة والحرارة.

سبب شهرته: كريم أساس يمنح البشرة توهج “كان” الهادئ دون أن يبدو دهنياً.

الهايلايتر:

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Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter

النجمة التي استخدمته: بيلا حديد

الميزات: منتج هجين بين البرايمر والهايلايتر وكريم الأساس الخفيف.

سبب شهرته: خلق "بشرة إنستغرام حقيقية" على السجادة الحمراء.

أحمر الشفاه:

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L'Oréal Paris Color Riche Intense Volume Matte Lipstick – Shade “Le Rouge Avant-Garde”